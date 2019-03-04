Kesin aday listesi - Bursa

BURSA (AA) - Bursa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Bursa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Bursa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Bursa Büyükşehir: Alinur Aktaş (Cumhur İttifakı)

Osmangazi: Mustafa Dündar (Cumhur İttifakı)

Nilüfer: Necati Şahin (Cumhur İttifakı)

Yıldırım: Oktay Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Büyükorhan: Ahmet Korkmaz (Cumhur İttifakı)

Gemlik: Berkay Bulut (Cumhur İttifakı)

Gürsu: Mustafa Işık (Cumhur İttifakı)

Harmancık: Yılmaz Ataş (Cumhur İttifakı)

İnegöl: Alper Taban (Cumhur İttifakı)

İznik: Kağan Mehmet Usta (Cumhur İttifakı)

Karacabey: Ali Özkan (Cumhur İttifakı)

Keles: Mehmet Keskin (Cumhur İttifakı)

Kestel: Önder Tanır (Cumhur İttifakı)

Mudanya: Ahmet Murat Ünal (Cumhur İttifakı)

Mustafakemalpaşa: Mehmet Kanar (Cumhur İttifakı)

Orhaneli: Ali Aykurt (Cumhur İttifakı)

Orhangazi: Bekir Aydın (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

Bursa Büyükşehir: Mustafa Bozbey (Millet İttifakı)

Osmangazi: Erkan Aydın (Millet İttifakı)

Nilüfer: Turgay Erdem (Millet İttifakı)

Yıldırım: Özgür Erdursun (Millet İttifakı)

Gemlik: Mehmet Uğur Sertaslan (Millet İttifakı)

Gürsu: Funda Türkcoş Pekiner (Millet İttifakı)

Harmancık: Ahmet Tufan (Millet İttifakı)

Kestel: Yıldıray Atlı (Millet İttifakı)

Mudanya: Hayri Türkyılmaz (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Yenişehir: Davut Aydın (Cumhur İttifakı)





- İYİ Parti

Büyükorhan: Kamil Mehmet Acaroğlu (Millet İttifakı)

İnegöl: Hakan Özdemir (Millet İttifakı)

İznik: Kenan Karakaş (Millet İttifakı)

Karacabey: Ayhan Tayfur (Millet İttifakı)

Keles: Ali Işık (Millet İttifakı)

Mustafakemalpaşa: Şükrü Erdem (Millet İttifakı)

Orhaneli: İsmail Asa (Millet İttifakı)

Orhangazi: İsmail Yılmaz (Millet İttifakı)

Yenişehir: Ercan Özel (Millet İttifakı)





- Saadet Partisi

Bursa Büyükşehir: Mehmet Atmaca

Osmangazi: Gökhan Gerçek

Nilüfer: Mehmet Cihan Terzioğlu

Yıldırım: Sadettin Sadi Sesli

Büyükorhan: İsmail Şaşkın

Gemlik: Adnan Bıyıklı

Gürsu: Reşat Kumbasar

Harmancık: Ahmet Kaya

İnegöl: Hasan Eroğlu

İznik: Mehmet Turan

Karacabey: Zeynel Abidin Koçak

Keles: Fehmi Narin

Kestel: Mehmet Akbaba

Mudanya: Nebi Yurtsever

Mustafakemalpaşa: Sönmez Duman

Orhaneli: Ömer Din

Orhangazi: Mehmet Emin Mücahit Hatipoğlu

Yenişehir: Mehmet Kaya

- Bağımsız Türkiye Partisi Bursa Büyükşehir: Şevket Tamaç Nilüfer: Serdal Hisar Mudanya: İsmail Tuna Osmangazi: Hakan Özkul Gürsu: Ergün Koçak Karacabey: Mehmet Yaşar Anteplioğlu İznik: Muhammet Yeşilyurt Yıldırım: Hasan Kazancı Yenişehir: Cemil Bale Kestel: Abdulkadir Sarı Gemlik: Ali Yetkin Keles: Ali Garaçoğlu Gemlik: Erhan Doğan Orhangazi: Muhammet Ali Varlı Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak

- Türkiye Kominist Partisi Bursa Büyükşehir: Mehmet Yavuzkan

- Vatan Partisi Bursa Büyükşehir: Suna Soydaş Fırat Osmangazi: Doğan Atasoy

Yıldırım: Arzu Bitirgiç

Nilüfer: Mustafa Enver Yılmaz Mudanya: İsmail Tıkır Gürsu: Osman Erinç Karacabey: Rıfat Narhın İznik: Hamdi Tekdemir Yenişehir: Feridun Öztürk Kestel: Gülten Seytin Gemlik: Canan Bölük Keles: Nurettin Atış İnegöl: Mehmet Atlı Mustafakemalpaşa: Mehmet Emin Akan Harmancık: Gülşah Öztürk

- Demokrat Parti Bursa Büyükşehir: Metin Engin Osmangazi: Nazif Kara

Nilüfer: Muhittin Değirmenci Yıldırım: Mustafa Ertemür

Mudanya: Erkan Can Gürsu: Erkan Özkan Karacabey: Ergin Koç İznik: Mustafa Bilgiç Yenişehir: Müzeyyen Ünlü Kestel: Aynur Bilgiç Gemlik: Sadullah Gülşen Keles: Kaya Ali Argın İnegöl: Aydın Savaş Orhangazi: Çetin Çoklar Mustafakemalpaşa: Orhan Alper



- Demokratik Sol Parti Bursa Büyükşehir: Ahmet Murat Özbilge Yıldırım: Bahattin Kuşoğlu

Mudanya: Engin Tokgöz Osmangazi: Kıvanç Bozacı Gürsu: Hüseyin Cinemre İznik: Cemal Güneş Yenişehir: Mehmet Muammer Çelik Kestel: Mahmut Demir Gemlik: Ahmet Yılmaztürk İnegöl: Halil Büyükışıklar Orhangazi: İbrahim İnce Mustafakemalpaşa: Ahmet Olcay Akıncı



- Büyük Birlik Partisi Osmangazi: Şaban Demir Yıldırım: Ayhan Özbek Yenişehir: Hasan Uslu Kestel: Ömer Ünsal Gemlik: Hacı Ömer Yavuz İnegöl: Selahattin Çelt Mustafakemalpaşa: Hüseyin Has



- Halkların Demokratik Partisi Yenişehir: Halil Akyün İnegöl: Kemal Doğan

- Bağımsız aday Bursa Büyükşehir: Osman Uğur Yıldırım: Muammer Akın İnegöl: Ahmet Cebe - Kani Ahmet Erbay Orhangazi: Engin Yavuz













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