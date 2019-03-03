Kesin aday listeleri ilan ediliyor - UŞAK Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

UŞAK (AA) - Uşak'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Uşak'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Uşak'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Merkez: Mehmet Çakın Banaz: Zafer Arpacı (Cumhur İttifakı) Eşme:Hacı Mustafa Çetin (Cumhur İttifakı) Karahallı: Ali Topçu Sivaslı:Şadan Ülker (Cumhur İttifakı) Ulubey: Veli Koçlu

- Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Merkez: Asım Kalelioğlu Banaz: Ahmet Olgay Altındağ

Eşme:Yılmaz Tozan (Millet İtitfakı)

Karahallı: Muhammet Coğuplugil

Sivaslı:Hürriyet Şafak

Ulubey: Ali Rıza Ada



- Milliyetçi Hareket Partisi Uşak Merkez: Muhammet Fatih Erdoğan Karahallı: Mehmet Yeşilöz Ulubey: Adnan Yörük

- İYİ Parti Uşak Merkez: Muhammet Gür Banaz: Ramazan Alaybeyoğlu Sivaslı: Ramazan Soydemir - Saadet Partisi

Uşak Merkez:İbrahim Dağgezen Banaz: Özkan Oskay Eşme: Seyfullah Kaymak Karahallı: Hilmi Özgül Sivaslı: Fatih Köle

Ulubey: Ahmet Dinçel



- Demokratik Sol Parti Uşak Merkez:Ali Osman Aşcı Banaz: Filiz Sağır

Karahallı: Ramazan Kara Sivaslı: Naci Kahraman

Ulubey: Rafet Dağcı



- Demokrat Parti Uşak Merkez: İsmail Topal

- Bağımsız Türkiye Partisi Uşak Merkez: İbrahim Yıldırım Banaz: Halil İbrahim Çakın Eşme:Ahmet Kozak Karahallı: Havva Çakın

Sivaslı: Ramazan Uğur

Ulubey: Yener Çoban

- Vatan Partisi Uşak Merkez: Murat Can Çıray













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