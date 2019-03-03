Kesin aday listeleri ilan ediliyor - TRABZON Trabzon'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Trabzon'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Trabzon'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Büyükşehir: Murat Zorluoğlu (Cumhur İttifakı) Ortahisar: Ahmet Metin Genç (Cumhur İttifakı) Akçaabat: Osman Nuri Ekim (Cumhur İttifakı) Araklı: Recep Çebi (Cumhur İttifakı) Arsin: Muhammet Sait Gürsoy (Cumhur İttifakı) Beşikdüzü: Harun Demirci (Cumhur İttifakı) Dernekpazarı: Mehmet Aşık (Cumhur İttifakı) Düzköy: Yılmaz Ankara (Cumhur İttifakı) Çaykara: Hanefi Tok (Cumhur İttifakı) Hayrat: Salih Öztel (Cumhur İttifakı) Köprübaşı: Ali Aydın (Cumhur İttifakı) Maçka: Koray Koçhan (Cumhur İttifakı) Of: Salim Salih Sarıalioğlu (Cumhur İttifakı) Sürmene: Rahmi Üstün (Cumhur İttifakı) Tonya: Osman Beşel (Cumhur İttifakı) Vakfıkebir: Muhammet Balta (Cumhur İttifakı) Yomra: İbrahim Sağıroğlu (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Ortahisar: Mehmet Salih Akyüz (Millet İttifakı) Beşikdüzü: Ramis Uzun (Millet İttifakı) Maçka: Musa Turan (Millet İttifakı) Düzköy: Fehmi Köroğlu (Millet İttifakı) Vakfıkebir: Emin Uludüz (Millet İttifakı) Of: Hilmi Saral (Millet İttifakı) Sürmene: Kemal Küçükali (Millet İttifakı) Çaykara: Hasan Düzgün Hayrat: Ahmet Hasançebioğlu (Millet İttifakı) Tonya: Şuaib Aydın (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Çarşıbaşı: Mümin Nuhoğlu (Cumhur İttifakı) Şalpazarı: Refik Kurukız(Cumhur İttifakı)



- İYİ Parti Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy (Millet İttifakı) Akçaabat: Osman Akbulut (Millet İttifakı) Araklı: Hasan Suiçmez (Millet İttifakı) Arsin: Suat Sarıalioğlu (Millet İttifakı) Çarşıbaşı: Mehmet Turan (Millet İttifakı) Çaykara: Hanife Birinci Dernekpazarı: Cevdet Cemal Cansız (Millet İttifakı) Köprübaşı: Selim Avcı (Millet İttifakı) Şalpazarı: Mehmet Öngöz (Millet İttifakı) Yomra: Mustafa Bıyık (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Trabzon Büyükşehir: Hasan Saka Ortahisar: Ensar Bozali Dernekpazarı: Abidin Pergel Düzköy: Suat Çalık Hayrat: Süleyman Baş Köprübaşı: Bayram Aydın Maçka: Hikmet Aydın Of: Mehmet Sarıalioğlu Sürmene: Aydın Danışmaz Şalpazarı: Ahmet Kıran Tonya: Abdullah Altuntaş Vakfıkebir: İbrahim Baş Yomra: Selçuk Atasoy Akçaabat: Osman Tuğrul Gazi Bayram Araklı: Ümit Çebi Arsin: Ramis Sunguroğlu Beşikdüzü: Turan Kudu Çarşıbaşı: Abdullah Kul Çaykara: Hasan Abanoz

- Büyük Birlik Partisi Ortahisar: Yılmaz Mermertaş Araklı: Hamit Baycan Arsin: Abdulkadir Handekli Beşikdüzü: Mehmet Ali Gündoğdu Çaykara: Rifat Taşkın Dernekpazarı: Mustafa Kemal Bayraktar Köprübaşı: Atilhan Sancak Maçka: Taner Gür Of: Numan Harputoğlu Sürmene: Orhan Kahveci

- Demokrat Parti Trabzon Büyükşehir: Ercan Şılbır

Ortahisar: Tahsin Azaklı Şalpazarı: Mete Alpkan Karahasanoğlu

- Demokratik Sol Parti Trabzon Büyükşehir: Hadiye Solmaz

Ortahisar: Miktat Ölmez Araklı: Ali Burhan Çavuşoğlu Çarşıbaşı: Ekrem Eski

- Vatan Partisi

Trabzon Büyükşehir: İnci Güngör Arsin: Harun Bülbül Çaykara: Mehmet Emin Ayan Yomra: Ali Bayraktar

- Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon Büyükşehir: Haydar Bektaşoğlu Ortahisar: Ömer Turan Akçaabat: Ferhat Yanık Araklı: Ferdi Şahintürk Arsin: Faik Ahmet Sarı Beşikdüzü: Abdullah Özdemir Çarşıbaşı: Yusuf Öztürk Çaykara: Mehmet Akıl Dernekpazarı: Aydın Alioğlu Düzköy: Mahmut Mermertaş Hayrat: Kadir Altunkaynak Köprübaşı: Dursun Tuğrul Güzel Yazıcı Maçka: Serkan Genç Of: Fatih Hayır Sürmene: Zeki Uzun Şalpazarı: Abdurrahman Yıldız Tonya: Cemil Uzuner Vakfıkebir: Mustafa Kul Yomra: Mehmet Cengiz Köroğlu

- Türkiye Komünist Partisi Trabzon Büyükşehir: Özgür Murat Büyük

- Bağımsız adaylar Trabzon Büyükşehir: İbrahim Topuz Akçaabat: Okan Koç Araklı: Erkan Kolancı Çarşıbaşı: Halil Kul Çaykara: Mehmet Kara Dernekpazarı: Zeki Avni Usta Hayrat: Mehmet Nuhoğlu Köprübaşı: Zeki İmamoğlu Of: Güngör Saral Şalpazarı: Fatih Kandil Şalpazarı: Fatih Yılmaz



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