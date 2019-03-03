Kesin aday listeleri ilan ediliyor - SİVAS Sivas'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sivas'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Sivas'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi Sivas merkez: Hilmi Bilgin Akıncılar: Hasan Şen Altınyayla: Sinan Akbulut Divriği: Halit Yazıcı Doğanşar: Şerif Yürük Gemerek: Remzi Kılıçdağı Gölova: Osman Demirbağ Gürün: Feyzullah Arslan Hafik: Mitat İlhan İmranlı: Murat Sevindik Kangal: Mehmet Öztürk Koyulhisar: İlhan Eren Suşehri: Fazlı Yüksel Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz Ulaş: Cemalettin Karacalar Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş Zara: Sayıt Ahmet Pala

- Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı) Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı) Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı) Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı) İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı) Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı) Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı) Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı) Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı) Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas merkez: Memet Er Akıncılar: Murat Sevinç Altınyayla: Nazım Subaşı Doğanşar: Halil Balık Gemerek: Yurt Koç Gölova: Halil Önge Gürün: Nami Çiftçi Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu İmranlı: Necmi Vural Kangal: Eren Derviş Akpınar Koyulhisar: Osman Epsileli Suşehri: Candan Ersoy Şarkışla: Cemil Çelik Ulaş: Turan İlbey Yıldızeli: Ozan Ercan Zara: Fatih Çelik

- İYİ Parti

Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı) Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı) Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı) Şarkışla: Turgay Şahin

- Saadet Partisi

Sivas merkez: Melih Seçilmiş Akıncılar: Mehmet Koçak Altınyayla: Kazım Duman Divriği: Adem Kartal Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak Gemerek: İsmail Yeşildağ Gölova: Hüseyin Yaman Gürün: Hüseyin Bal Hafik: Veysel Tekneci İmranlı: Talat Özer Kangal: Mehmet Eligüzel Koyulhisar: Ahmet Oruç Suşehri: Halim Uzun Şarkışla: Ömer Faruk Koç Ulaş: Adem Işık Yıldızeli: Ömer Alma Zara: Mustafa Doğan

Bağımsız Türkiye Partisi Sivas merkez: Yunus Çınar Akıncılar: Zehra Aytak Altınyayla: Abdülsamed Çınar Divriği: Saliha Nur Tanış Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç Gemerek: Seyfullah Polat Gölova: Sedanur Kılıç Gürün: Sevgi İpek Hafik: Yalçın Boyraz İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca Kangal: Ayşenur Yılmaz Koyulhisar: Gülşah Aslan Suşehri: Yusuf Çınar Şarkışla: Gülsün Çınar Ulaş: Gülbahar İzgi Yıldızeli: Adem Genç Zara: Hacı Ada

Büyük Birlik Partisi Sivas merkez: Doğan Ürgüp Doğanşar: Kuddusi Serin Gemerek: Mustafa Demir Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın Suşehri: Ayhan Özer Şarkışla: Mahir Arı Ulaş: Kadir Aydın Yıldızeli: Bahattin Aydın

Türkiye Komünist Partisi Sivas merkez: Cem Taylan Erden

Vatan Partisi Sivas merkez: Cumhur Akbulut

Demokratik Sol Parti Sivas merkez: Recep Bozdağ

Bağımsız Akıncılar: Ahmet Aydın

Divriği: Adalet İnce

Doğanşar: Emin Karaman

Gemerek: Hakan Güneş

Gölova: Mustafa Şengül

Yıldızeli: Ahmet Arkaz

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