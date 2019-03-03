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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - SİVAS

Sivas'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 17:35
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - SİVAS

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Sivas'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Sivas'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Sivas merkez: Hilmi Bilgin

Akıncılar: Hasan Şen

Altınyayla: Sinan Akbulut

Divriği: Halit Yazıcı

Doğanşar: Şerif Yürük

Gemerek: Remzi Kılıçdağı

Gölova: Osman Demirbağ

Gürün: Feyzullah Arslan

Hafik: Mitat İlhan

İmranlı: Murat Sevindik

Kangal: Mehmet Öztürk

Koyulhisar: İlhan Eren

Suşehri: Fazlı Yüksel

Şarkışla: Ahmet Turgay Oğuz

Ulaş: Cemalettin Karacalar

Yıldızeli: Mehmet Sabit Karakaş

Zara: Sayıt Ahmet Pala


- Cumhuriyet Halk Partisi

Sivas merkez: Ali Akyıldız (Millet İttifakı)

Akıncılar: Necati Us (Millet İttifakı)

Altınyayla: Nurettin Çiftçi (Millet İttifakı)

Divriği: Hakan Gök (Millet İttifakı)

İmranlı: Murat Açıl (Millet İttifakı)

Kangal: Gökhan Emen (Millet İttifakı)

Şarkışla: Ayfer Temel (Millet İttifakı)

Ulaş: Murat Sulakçı (Millet İttifakı)

Yıldızeli: Bülent Yücel (Millet İttifakı)

Zara: Kudsi Cantürk (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Sivas merkez: Memet Er

Akıncılar: Murat Sevinç

Altınyayla: Nazım Subaşı

Doğanşar: Halil Balık

Gemerek: Yurt Koç

Gölova: Halil Önge

Gürün: Nami Çiftçi

Hafik: Selahattin Çuhadaroğlu

İmranlı: Necmi Vural

Kangal: Eren Derviş Akpınar

Koyulhisar: Osman Epsileli

Suşehri: Candan Ersoy

Şarkışla: Cemil Çelik

Ulaş: Turan İlbey

Yıldızeli: Ozan Ercan

Zara: Fatih Çelik


- İYİ Parti

Doğanşar: Serdar Gülaçtı (Millet İttifakı)

Gemerek: Recep Gariper (Millet İttifakı)

Suşehri: Ali Tercanlıoğlu (Millet İttifakı)

Şarkışla: Turgay Şahin


- Saadet Partisi

Sivas merkez: Melih Seçilmiş

Akıncılar: Mehmet Koçak

Altınyayla: Kazım Duman

Divriği: Adem Kartal

Doğanşar: Sefa Bekir Uluçak

Gemerek: İsmail Yeşildağ

Gölova: Hüseyin Yaman

Gürün: Hüseyin Bal

Hafik: Veysel Tekneci

İmranlı: Talat Özer

Kangal: Mehmet Eligüzel

Koyulhisar: Ahmet Oruç

Suşehri: Halim Uzun

Şarkışla: Ömer Faruk Koç

Ulaş: Adem Işık

Yıldızeli: Ömer Alma

Zara: Mustafa Doğan


Bağımsız Türkiye Partisi

Sivas merkez: Yunus Çınar

Akıncılar: Zehra Aytak

Altınyayla: Abdülsamed Çınar

Divriği: Saliha Nur Tanış

Doğanşar: Hatice Kübra Kılınç

Gemerek: Seyfullah Polat

Gölova: Sedanur Kılıç

Gürün: Sevgi İpek

Hafik: Yalçın Boyraz

İmranlı: Fatih Yusuf Sarıca

Kangal: Ayşenur Yılmaz

Koyulhisar: Gülşah Aslan

Suşehri: Yusuf Çınar

Şarkışla: Gülsün Çınar

Ulaş: Gülbahar İzgi

Yıldızeli: Adem Genç

Zara: Hacı Ada


Büyük Birlik Partisi

Sivas merkez: Doğan Ürgüp

Doğanşar: Kuddusi Serin

Gemerek: Mustafa Demir

Kangal: Ahmet Kürşad Apaydın

Suşehri: Ayhan Özer

Şarkışla: Mahir Arı

Ulaş: Kadir Aydın

Yıldızeli: Bahattin Aydın


Türkiye Komünist Partisi

Sivas merkez: Cem Taylan Erden


Vatan Partisi

Sivas merkez: Cumhur Akbulut


Demokratik Sol Parti

Sivas merkez: Recep Bozdağ


Bağımsız

Akıncılar: Ahmet Aydın

Divriği: Adalet İnce

Doğanşar: Emin Karaman

Gemerek: Hakan Güneş

Gölova: Mustafa Şengül

Yıldızeli: Ahmet Arkaz

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:35
  1. kesin aday listesi
  2. Sivas

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