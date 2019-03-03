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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 19:03
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ŞANLIURFA

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Şanlıurfa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Şanlıurfa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Şanlıurfa Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı)

Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı)

Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı)

Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı)

Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı)

Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı)

Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı)

Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı)

Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı)

Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı)

Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı)

Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı)

Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Akçakale: Ahmet Geçit

Birecik: Hüseyin Kıran

Bozova: Şıhmüslüm Bayar

Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra

Eyyübiye: Sinan Kılıç

Halfeti: Ekrem Morçiçek

Harran: Mehmet İngin

Hilvan: Ali Turan Avcı

Siverek: Fatih Mehmet Bucak

Suruç: Kemal Eşsiz

Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu


- Halkların Demokratik Partisi

Halfeti: Abdurrahman Çiftçi

Birecik: Hakan Arıcı

Viranşehir: Hıdır Oktay

Suruç: Hatice Çevik

Hilvan: Bişar Tüysüz

Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman

Bozova: Mahmut Çakmak

Siverek: Turan Tüysüz


- Milliyetçi Hareket Partisi

Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Akçakale: Ömer Ay

Ceylanpınar: Suna Çoşkun

Karaköprü: Yunus Çoban

Halfeti: Mahmut Yaman

Bozova: Mehmet Kaya

Birecik: Mehmet Hicri

Eyyübiye: Murat Demirkan

Viranşehir: Adnan Çiftçi

Haliliye: Mustafa Reşat Dağ

Suruç: Tuba Çoşkun


- Saadet Partisi

Şanlıurfa Büyükşehir: Sabahattin Cevheri

Akçakale: Abdulhakim Ayhan

Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier

Bozova: Muhittin Meral

Ceylanpınar: Ali Yiğit

Eyyübiye: Halil Yiğit

Halfeti: Kemal Ayhan

Haliliye: Mustafa Hekimoğlu

Harran: Halit Kılıçarslan

Hilvan: Hanif Düzme

Karaköprü: Essum Aslan

Siverek: Hüseyin Solak

Suruç: Mehmet Şener

Viranşehir: Muhammet Kurt


- Demokrat Parti

Ceylanpınar: Menderes Atilla

Harran: Mehmet Özyavuz

Haliliye: Ramazan Fırat

Akçakale: Seyfettin Güvenç


- Büyük Birlik Partisi

Ceylanpınar: Halaf Yaşlı

Viranşehir: Halil Tapan

Akçakale: Hamza Çoşkun

Suruç: Mahmut Şeker

Haliliye: Eyyüp Kurtboğan

Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu

Hilvan: İbrahim Halil Çivis

Siverek: Ali İzol

Harran: İbrahim Bürke

Birecik: Müslüm Karakurt

Bozova: Mustafa Şeker

Eyyübiye: Ahmet Işık


- Bağımsız Türkiye Partisi

Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili

Eyyübiye: Gülay Gözoğlu

Halfeti: Sevim Yağmur

Ceylanpınar: Abit Görür

Haliliye: Ahmet Akkuş

Karaköprü: Aylagül Tandoğan

Akçakale: Rabia Uçar


- Türkiye Komünist Partisi

Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan


- Vatan Partisi

Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca

Eyyübiye: Saddam Polat

Haliliye; Salih Ataca


- Demokratik Sol Parti:

Şanlıurfa Büyükşehir: Hasan Erçelebi


- Bağımsızlar

Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım

Eyyübiye: Halil Karakeçili

Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:03
  1. aday listeleri
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