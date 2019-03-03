Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ŞANLIURFA Şanlıurfa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Şanlıurfa'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Şanlıurfa'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Büyükşehir: Zeynel Abidin Beyazgül (Cumhur İttifakı) Birecik: Mahmut Mirkelam (Cumhur İttifakı) Bozova: Suphi Aksoy (Cumhur İttifakı) Ceylanpınar: Abdullah Aksak (Cumhur İttifakı) Halfeti: Şeref Albayrak (Cumhur İttifakı) Haliliye: Mehmet Canpolat (Cumhur İttifakı) Hilvan: Aslan Ali Bayık (Cumhur İttifakı) Siverek: Şeyhmus Aydın (Cumhur İttifakı) Suruç: Mustafa Yüksel (Cumhur İttifakı) Viranşehir: Salih Ekinci (Cumhur İttifakı) Karaköprü: Metin Baydilli (Cumhur İttifakı) Akçakale: Mehmet Yalçınkaya (Cumhur İttifakı) Eyyübiye: Mehmet Kuş (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Akçakale: Ahmet Geçit Birecik: Hüseyin Kıran Bozova: Şıhmüslüm Bayar Ceylanpınar: Mehmet Emin Çağra Eyyübiye: Sinan Kılıç Halfeti: Ekrem Morçiçek Harran: Mehmet İngin Hilvan: Ali Turan Avcı Siverek: Fatih Mehmet Bucak Suruç: Kemal Eşsiz Viranşehir: Şehmus Dodukanlıoğlu

- Halkların Demokratik Partisi

Halfeti: Abdurrahman Çiftçi Birecik: Hakan Arıcı Viranşehir: Hıdır Oktay Suruç: Hatice Çevik Hilvan: Bişar Tüysüz Ceylanpınar: Mehmet Ali Kahraman Bozova: Mahmut Çakmak Siverek: Turan Tüysüz

- Milliyetçi Hareket Partisi Harran: Mahmut Özyavuz (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Akçakale: Ömer Ay Ceylanpınar: Suna Çoşkun Karaköprü: Yunus Çoban Halfeti: Mahmut Yaman Bozova: Mehmet Kaya Birecik: Mehmet Hicri Eyyübiye: Murat Demirkan Viranşehir: Adnan Çiftçi Haliliye: Mustafa Reşat Dağ Suruç: Tuba Çoşkun

- Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir: Sabahattin Cevheri Akçakale: Abdulhakim Ayhan Birecik: Serhat Mehmet Hamdi Dirier Bozova: Muhittin Meral Ceylanpınar: Ali Yiğit Eyyübiye: Halil Yiğit Halfeti: Kemal Ayhan Haliliye: Mustafa Hekimoğlu Harran: Halit Kılıçarslan Hilvan: Hanif Düzme Karaköprü: Essum Aslan Siverek: Hüseyin Solak Suruç: Mehmet Şener Viranşehir: Muhammet Kurt

- Demokrat Parti Ceylanpınar: Menderes Atilla Harran: Mehmet Özyavuz Haliliye: Ramazan Fırat Akçakale: Seyfettin Güvenç

- Büyük Birlik Partisi Ceylanpınar: Halaf Yaşlı Viranşehir: Halil Tapan Akçakale: Hamza Çoşkun Suruç: Mahmut Şeker Haliliye: Eyyüp Kurtboğan

Karaköprü: Mahmut Küçükoğlu Hilvan: İbrahim Halil Çivis Siverek: Ali İzol Harran: İbrahim Bürke Birecik: Müslüm Karakurt Bozova: Mustafa Şeker Eyyübiye: Ahmet Işık

- Bağımsız Türkiye Partisi Şanlıurfa Büyükşehir: Rahime Karakeçili Eyyübiye: Gülay Gözoğlu Halfeti: Sevim Yağmur Ceylanpınar: Abit Görür Haliliye: Ahmet Akkuş Karaköprü: Aylagül Tandoğan Akçakale: Rabia Uçar

- Türkiye Komünist Partisi Şanlıurfa Büyükşehir: Halil Çalışkan

- Vatan Partisi Şanlıurfa Büyükşehir: Mustafa Ataca Eyyübiye: Saddam Polat Haliliye; Salih Ataca

- Demokratik Sol Parti: Şanlıurfa Büyükşehir: Hasan Erçelebi

- Bağımsızlar Şanlıurfa Büyükşehir: Ömer Faruk Yapıcıer, Osman Yıldırım Eyyübiye: Halil Karakeçili Karaköprü: Serhat Erdem, Ali Çetin

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