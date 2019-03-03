Kesin aday listeleri ilan ediliyor - RİZE Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

RİZE (AA) - Rize'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Rize'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Rize'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:





- Adalet ve Kalkınma Partisi Rize merkez: Rahmi Metin (Cumhur İttifakı)

Ardeşen: Avni Kahya Çamlıhemşin: Osman Haşimoğlu Çayeli: Mustafa Baltacı Derepazarı: Ahmet Ayhan Yıldız

Fındıklı: Mustafa Kazım Zorlu (Cumhur İttifakı)

Güneysu: Rıfat Özer (Cumhur İttifakı)

Hemşin: Halim Kazım Bekar İkizdere: Ali Fuat Yıldırım

İyidere: Saffet Mete Kalkandere: Kenan Yıldırım

Pazar: Ahmet Basa

- Cumhuriyet Halk Partisi Rize merkez: Ayhan Akyüz Ardeşen: Tahsin Bekir Yazıcı (Millet İttifakı)

Fındıklı: Ercüment Şahin Çervatoğlu (Millet İttifakı)

Hemşin: Şakir Bozak (Millet İttifakı)

Pazar: Kazım Balta



- Milliyetçi Hareket Partisi Ardeşen: Remzi Kutanoğlu

Çayeli: İsmail Hakkı Çiftçi

İyidere: Osman Mete

Hemşin: Muhammet Sağlam

Çamlıhemşin: Eyüphan Zararsız

Derepazarı: Selim Metin Kalkandere: Abdullah Çakmak İkizdere: Hakan Karagöz Pazar: Gülşah Bilaloğlu



- İYİ Parti

Rize merkez: Yakup Özkan Çayeli: Meliha Çomoğlu (Millet İttifakı)

Pazar: Tayfun Tan

Güneysu: Sefer Özer (Millet İttifakı)

Kalkandere: Pınar Ömeroğlu

İkizdere: Pambuli Tüfenk İyidere: Ali şükrü Karaman



- Saadet Partisi

Rize merkez: Muhammet Kaçar

Ardeşen: Sait Eksilmez

Çayeli: Hamza Yılancı

İyidere: Mustafa Aydın Kartal

Pazar: Hasan Taşkın

Güneysu: Vahdet Erdoğan

Hemşin: Abdülkadir Çelik

Fındıklı: Onur Öztürk

Çamlıhemşin: İbrahim Döne

Derepazarı: Beytullah Yılmaz

Kalkandere: Mehmet Özdemir

İkizdere: İlyas Taşkın



- Bağımsız Türkiye Partisi

Rize merkez: Kemal Pehlivanlar Ardeşen: Sedat Gerz Çamlıhemşin: Şenol Öksüz

Çayeli: Ümit Nebioğlu Derepazarı: Gülten Artan Fındıklı: Necat Demir

Güneysu: Zafer Aktaş Hemşin: Hacer Kal İkizdere: Yusuf Reşit Beyazal İyidere: Abdullah Karabela

Kalkandere: Cumali Akgenç Pazar: Fatih Deniz

- Demokrat Sol Parti Rize merkez: Yunus Bayraktar Çayeli Sinem Marangoz Pazar: Hamdi Bayraktar

- Vatan Partisi Rize merkez: Salih Öksüz

- Türkiye Komünist Partisi Rize merkez: Savaş Sarı

- Bağımsız adaylar Çamlıhemşin: Saim Yılmaz



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.