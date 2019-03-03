0553 313 94 23

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - OSMANİYE

Osmaniye'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 17:36
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - OSMANİYE

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Osmaniye'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Osmaniye'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi:

Düziçi: Ökkeş Namlı (Cumhur İttifakı)

Bahçe: İbrahim Baz

Hasanbeyli: Şevket Yumrutepe

Toprakkale: Mehmet Daşöz

Sumbas: Zeki Demiroğlu


- Cumhuriyet Halk Partisi:

Düziçi: Alper Öner (Millet İttifakı)

Toprakkale: Ali Bekir Çavuşoğlu (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi:

Osmaniye merkez: Kadir Kara (Cumhur İttifakı)

Kadirli: Ömer Tarhan (Cumhur İttifakı)

Bahçe: Ömer Okan Fettahlıoğlu

Hasanbeyli: Ümit Fettahlıoğlu

Sumbas: Sinan Karatay

Toprakkale: Güney Akgül


- İYİ Parti:

Osmaniye merkez: Davut Çuhadar (Millet İttifakı)

Bahçe: Nazım Akyüz (Millet İttifakı)

Kadirli: Ömer Lütfü Çubukçu (Millet İttifakı)

Sumbas: İsmail Göçebe (Millet İttifakı)



- Halkların Demokratik Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Ali Özkal


- Saadet Partisi:

Osmaniye merkez: Ömer Yağmur

Kadirli: İbrahim Ergün

Düziçi: Tevfik Akçay

Hasanbeyli: Selahattin Denizoğlu

Sumbas: Ali Gönen

Toprakkale: Oğuzhan Ulaşlı

Bahçe: Mehmet Topçu


- Demokrat Parti:

Osmaniye merkez: Lütfi Öztürk

Kadirli: Ahmet Atılgan

Sumbas: Mustafa Nuri Nuhoğlu


- Demokratik Sol Parti:

Osmaniye merkez: Abdullah Güzel

Düziçi: Halil Güzel


- Bağımsız Türkiye Partisi:

Osmaniye merkez: Erdinç Say

Kadirli: Uğur Çolak

Hasanbeyli: İbrahim Kılıç

Toprakkale : Fazlı Başdoğan


- Türkiye Komünist Partisi:

Osmaniye merkez: Mehmet Çanta


- Bağımsız:

Osmaniye merkez: Kadir Karayel

Osmaniye merkez: Alparslan Koca



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:36
  1. Osmaniye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    1. Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike..
    2. Ozan Kabak patladı! Almanya onu..
    3. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    4. SOLOTÜRK, nefesleri kesti
    5. Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle..
    6. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    7. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    8. "Biz bu ülkede artık huzur istiyoruz"
    9. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    10. 27 yıldır çalışıyordu... Hürriyet'ten..
    11. Lider Foça Belediyespor, Özçamdibi..
    12. Voleybol: Efeler Ligi
    13. "Canımızı veririz ama bir karış..
    14. Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını..
    15. Antalya’nın fethinin 812’nci yılı..
    16. Bilecik- Osmaneli maçında ses bombası..
    17. Taliban’a ağır darbe: 3’ü komutan 17..
    18. GÜNCELLEME 4 - Beyoğlu'nda yangın
    19. Sofuoğlu: “Hız tutkusu olan gençlerin..
    20. Mısır'ın darbeci yönetimi, 1 idama..
    21. Çorum’a Mobil Atık Getirme Merkezi
    22. Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı..
    23. İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda 4..
    24. Gemlik Belediye Başkan Adayı Berkay..
    25. Ortaca ve Dalaman’da futsal..
    26. Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken..
    27. VakıfBank set vermedi
    28. Mısır'da bir sanığa idam cezası verildi
    29. AK Parti'nin Samsun mitingi
    30. Samsun'da DEAŞ operasyonu
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var