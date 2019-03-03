Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KIRŞEHİR
Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi03 Mart 2019 Pazar 17:06
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kırşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Kırşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci
Kaman: Necati Çolak
Mucur: Atılgan Yılmaz
Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu
Akpınar: Mustafa Karahan
Boztepe: Ramazan Aydın
Akçakent: Yılmaz Kılıç
- Cumhuriyet Halk Partisi
Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)
Kaman: Aydın Yaman
Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)
Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kırşehir merkez: Onur Köksal
Kaman: Kenan Elvan
Mucur: Hasan Hüseyin Köşker
Çiçekdağı: İsmail Deniz
Akpınar: Ramazan Atalay
Boztepe: Mustafa Ceylan
Akçakent: Ahmet Bozkurt
- İYİ Parti
Kaman: Şuayip Ata
Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)
Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)
Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kırşehir merkez: Yusuf Turan
Kaman: İsa Dinçer
Mucur: Ahmet Erganlı
Çiçekdağı: Hacı Doğan
Akpınar: Musa Bülbül
Boztepe: Hatice Günkızıl
Akçakent: Beytullah Zeki
- Bağımsız Türkiye Partisi
Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik
Kaman: İbrahim Gülmez
Mucur: Hasan Bozdoğan
Çiçekdağı: Recai Doğan
Akpınar: Seher Karakaya
Boztepe: Mustafa Öksüz
Akçakent: Hüseyin Bozdoğan
- Demokratik Sol Parti
Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer
Mucur: Hayrettin Özgenç
- Vatan Partisi
Kırşehir merkez: İlker Özkamalı
- Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir merkez: Serap Emir
Kaman: Uğur Kayrak
- Bağımsız adaylar
Akçakent: Uğur Dağ
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