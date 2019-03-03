Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KIRŞEHİR Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kırşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Kırşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci Kaman: Necati Çolak Mucur: Atılgan Yılmaz Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu Akpınar: Mustafa Karahan Boztepe: Ramazan Aydın Akçakent: Yılmaz Kılıç

- Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı) Kaman: Aydın Yaman Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı) Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir merkez: Onur Köksal Kaman: Kenan Elvan Mucur: Hasan Hüseyin Köşker Çiçekdağı: İsmail Deniz Akpınar: Ramazan Atalay Boztepe: Mustafa Ceylan Akçakent: Ahmet Bozkurt

- İYİ Parti Kaman: Şuayip Ata Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı) Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı) Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)

- Saadet Partisi Kırşehir merkez: Yusuf Turan Kaman: İsa Dinçer Mucur: Ahmet Erganlı Çiçekdağı: Hacı Doğan Akpınar: Musa Bülbül Boztepe: Hatice Günkızıl Akçakent: Beytullah Zeki



- Bağımsız Türkiye Partisi Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Kaman: İbrahim Gülmez

Mucur: Hasan Bozdoğan

Çiçekdağı: Recai Doğan

Akpınar: Seher Karakaya

Boztepe: Mustafa Öksüz

Akçakent: Hüseyin Bozdoğan





- Demokratik Sol Parti Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Mucur: Hayrettin Özgenç



- Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı





- Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

Kaman: Uğur Kayrak





- Bağımsız adaylar

Akçakent: Uğur Dağ

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