0553 313 94 23

Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KIRŞEHİR

Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 17:06
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KIRŞEHİR

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırşehir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Kırşehir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırşehir merkez: Yaşar Bahçeci

Kaman: Necati Çolak

Mucur: Atılgan Yılmaz

Çiçekdağı: Hasan Hakanoğlu

Akpınar: Mustafa Karahan

Boztepe: Ramazan Aydın

Akçakent: Yılmaz Kılıç


- Cumhuriyet Halk Partisi

Kırşehir merkez: Selahattin Ekicioğlu (Millet İttifakı)

Kaman: Aydın Yaman

Akpınar: Şükrü Turgut (Millet İttifakı)

Boztepe: Hüseyin Takan (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Kırşehir merkez: Onur Köksal

Kaman: Kenan Elvan

Mucur: Hasan Hüseyin Köşker

Çiçekdağı: İsmail Deniz

Akpınar: Ramazan Atalay

Boztepe: Mustafa Ceylan

Akçakent: Ahmet Bozkurt


- İYİ Parti

Kaman: Şuayip Ata

Mucur: Umut Şahin (Millet İttifakı)

Çiçekdağı: Ramazan Parlak (Millet İttifakı)

Akçakent: Uğur Aytekin (Millet İttifakı)


- Saadet Partisi

Kırşehir merkez: Yusuf Turan

Kaman: İsa Dinçer

Mucur: Ahmet Erganlı

Çiçekdağı: Hacı Doğan

Akpınar: Musa Bülbül

Boztepe: Hatice Günkızıl

Akçakent: Beytullah Zeki


- Bağımsız Türkiye Partisi

Kırşehir merkez: Ahmet Haydar İlik

Kaman: İbrahim Gülmez

Mucur: Hasan Bozdoğan

Çiçekdağı: Recai Doğan

Akpınar: Seher Karakaya

Boztepe: Mustafa Öksüz

Akçakent: Hüseyin Bozdoğan


- Demokratik Sol Parti

Kırşehir merkez: Erdoğan Sincer

Mucur: Hayrettin Özgenç

- Vatan Partisi

Kırşehir merkez: İlker Özkamalı


- Türkiye Komünist Partisi

Kırşehir merkez: Serap Emir

Kaman: Uğur Kayrak


- Bağımsız adaylar

Akçakent: Uğur Dağ

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:06
  1. Kesin aday listeleri ilan ediliyor
  2. Kırşehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cem Parlak’tan Ağbaba’ya tepki
    1. Cem Parlak’tan Ağbaba’ya tepki
    2. Kılıçdaroğlu, Elmadağ’da vatandaşlarla..
    3. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    4. AK Partili Kırteke’den afiş tepkisi
    5. Ilıdağ 300 tonluk su deposuna kavuşuyor
    6. Başkan Tahsin Babaş, “Kastamonumuza..
    7. Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan..
    8. Çakmak gazı tüpü yüzlerine patlayan 2..
    9. Kuşadası’nda aranan 2 zanlı polis..
    10. "Kefal Dalyan’da yenir" sloganıyla..
    11. Spor Toto Süper Lig: Evkur Yeni..
    12. Maçın oynanacağı Erzurum’da son durum
    13. Bakan Soylu: "Havalimanlarından..
    14. Taşköprü, 2. Safranbolu ve Beypazarı..
    15. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu..
    16. Tamer Tuna: “Gelecek sezonda Süper..
    17. Aydın MEB Robot Takımı “rOctopus..
    18. Bakan Ersoy: “İlk uçak piste indiğinde..
    19. Vatandaşlar fark etti! Denizde erkek..
    20. Arnavutköy'de silahlı çatışma! Ölü ve..
    21. (ÖZET) Konyaspor Göztepe maç sonucu:..
    22. Kesin aday listeleri ilan ediliyor -..
    23. Tüfeği temizlerken babasını öldürdü
    24. Başkan Erdoğan Samsun'da konuşuyor
    25. Kasımpaşa yönetiminden moral yemeği
    26. ABD'den Pakistan'a çağrı: Nasıl..
    27. "Necmettin Erbakan'ı Anma ve Anlama"..
    28. Devlet desteğiyle hayalini..
    29. "Hak eden yapı müteahhidi, itibarına..
    30. Netanyahu'dan skandal karar!..
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var