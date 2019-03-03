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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KAYSERİ

Kayseri’de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 17:23
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KAYSERİ

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kayseri'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Kayseri'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


Adalet ve Kalkınma Partisi:

Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı)

Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı)

Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı)

Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı)

Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı)

Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı)

İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı)

Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı)

Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı)

Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı)

Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı)

Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı)

Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı)

Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı)

Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı)

Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı)

Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı)

Pınarbaşı: Deniz Yağan

Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı)

Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı)

Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı)

Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı)

Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı)

Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı)

Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı)

İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı)

Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı)

Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı)

Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı)

Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı)

Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)


- Halkların Demokratik Partisi

Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık

İncesu: Seyithan Ezer

Talas: Abdulbaki Öğmen

Kocasinan: Mustafa Öçal


- Saadet Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün

Bünyan: Hakan Çelik

Develi: Abdullah Akkuş

Felahiye: Sinan Taşçı

Hacılar: Erdal Altun

İncesu: Orhan Kaya

Yeşilhisar: Yavuz Mercan

Yahyalı: Nuh Tosun

Tomarza: Ömer Yerli

Talas: Harun Halilullah Toprak

Sarız: Muharrem Çelik

Pınarbaşı: Vacit Kip

Sarıoğlan: İbrahim Turgut

Özvatan: Vedat Ali Tur

Melikgazi: Sinan Aktaş

Kocasinan: Haşim Özçelik


- Bağımsız Türkiye Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt

Akkışla: Rüştü Karataş

Bünyan: Tuğba Akçakoca

Develi: Halim Türgar

Felahiye: Barış Göveç

Hacılar: İbrahim Gözel

İncesu: Naci Demir

Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu

Yahyalı: Salih Tunca

Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca

Talas: İhsan Akşehirli

Sarız: Şaban Gülmez

Pınarbaşı: Hüseyin Kip

Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün

Özvatan: Bilal Uruç

Melikgazi: Bayram Karaman

Kocasinan: Ali Öksüz


- Demokratik Sol Parti

Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna


- Vatan Partisi

Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan

Talas: Selma Tosun

Melikgazi: Feride Sakarya

Kocasinan: Mustafa Koçak


- Büyük Birlik Partisi

Akkışla: Ali Ergül

Bünyan: Yaşar Özden

Develi: Serhad Özdamar

Hacılar: Kuddusi Dikbaşer

İncesu: Seyit Gürlek

Tomarza: Ramazan Demirezen

Pınarbaşı: Abdullah Yağmur

Sarıoğlan: Murat Özcan

Melikgazi: Öz Ferhat Aslan

Kocasinan: Nevzat Yıldız


- Türkiye Komünist Partisi

Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan


- Bağımsız adaylar

Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı

Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan

Bünyan: Ahmet Çakmak

Bünyan: Ömer Özcan

Felahiye: Mustafa Mihmat

Hacılar: Sedat Koç

Yeşilhisar: Sinan Çatal

Melikgazi: Murat Kurnaz

Melikgazi: Yalçın Patat

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:23
  1. kayseri
  2. kesin aday listeleri
  3. yerel seçim

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