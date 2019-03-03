Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KAYSERİ Kayseri’de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kayseri'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Kayseri'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi: Kayseri Büyükşehir: Memduh Büyükkılıç (Cumhur İttifakı) Akkışla: Ayhan Arslan (Cumhur İttifakı) Bünyan: Özkan Altun (Cumhur İttifakı) Develi: Mehmet Cabbar (Cumhur İttifakı) Felahiye: Vural Coşkun (Cumhur İttifakı) Hacılar: Bilal Özdoğan (Cumhur İttifakı) İncesu: Zekeriya Karayol (Cumhur İttifakı) Kocasinan: Ahmet Çolakbayrakdar (Cumhur İttifakı) Melikgazi: Hacı Mustafa Palancıoğlu (Cumhur İttifakı) Talas: Mustafa Yalçın (Cumhur İttifakı) Tomarza: Davut Şahin (Cumhur İttifakı) Yahyalı: Esat Öztürk (Cumhur İttifakı) Yeşilhisar: Halit Taşyapan (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Akkışla: Mustafa Güner (Millet İttifakı) Bünyan: Mustafa Nevruz (Millet İttifakı) Hacılar: Gülay Talaslı (Millet İttifakı) Melikgazi: Sema Karaoğlu (Millet İttifakı) Sarıoğlan: Mehmet Bayraklı (Millet İttifakı) Pınarbaşı: Deniz Yağan Sarız: Ömer Faruk Eroğlu (Millet İttifakı) Tomarza: Osman Koç (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Özvatan: Halit Demir (Cumhur İttifakı) Sarıoğlan: Bekir Ayyıldırım (Cumhur İttifakı) Pınarbaşı: Menduh Uzunluoğlu (Cumhur İttifakı) Sarız: Baki Bayrak (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Kayseri Büyükşehir: Dursun Ataş (Millet İttifakı) Develi: Ali Ağca (Millet İttifakı) Felahiye: Zayit Acı (Millet İttifakı) İncesu: Mustafa İlmek (Millet İttifakı) Kocasinan: Hasan Sami Özvarinli (Millet İttifakı) Özvatan: Mehmet Bingöl (Millet İttifakı) Talas: Osman Haymana (Millet İttifakı) Yahyalı: Abdullah Yılmaz (Millet İttifakı) Yeşilhisar: Metin İnce (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi Kayseri Büyükşehir: Cevzet Işık İncesu: Seyithan Ezer Talas: Abdulbaki Öğmen Kocasinan: Mustafa Öçal

- Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan Akkışla: Abdullah Çağrı Elgün Bünyan: Hakan Çelik Develi: Abdullah Akkuş Felahiye: Sinan Taşçı Hacılar: Erdal Altun İncesu: Orhan Kaya Yeşilhisar: Yavuz Mercan Yahyalı: Nuh Tosun Tomarza: Ömer Yerli Talas: Harun Halilullah Toprak Sarız: Muharrem Çelik Pınarbaşı: Vacit Kip Sarıoğlan: İbrahim Turgut Özvatan: Vedat Ali Tur Melikgazi: Sinan Aktaş Kocasinan: Haşim Özçelik

- Bağımsız Türkiye Partisi Kayseri Büyükşehir: Mustafa Kurt Akkışla: Rüştü Karataş Bünyan: Tuğba Akçakoca Develi: Halim Türgar Felahiye: Barış Göveç Hacılar: İbrahim Gözel İncesu: Naci Demir Yeşilhisar: Hacı Bekir Topçu Yahyalı: Salih Tunca Tomarza: Mustafa Kazım Akçakoca Talas: İhsan Akşehirli Sarız: Şaban Gülmez Pınarbaşı: Hüseyin Kip Sarıoğlan: Hacı Ali Akgün Özvatan: Bilal Uruç Melikgazi: Bayram Karaman Kocasinan: Ali Öksüz

- Demokratik Sol Parti Kayseri Büyükşehir: Hayri Gülsuna

- Vatan Partisi Kayseri Büyükşehir: Mehmet Canbulan Talas: Selma Tosun Melikgazi: Feride Sakarya Kocasinan: Mustafa Koçak

- Büyük Birlik Partisi Akkışla: Ali Ergül Bünyan: Yaşar Özden Develi: Serhad Özdamar Hacılar: Kuddusi Dikbaşer İncesu: Seyit Gürlek Tomarza: Ramazan Demirezen Pınarbaşı: Abdullah Yağmur Sarıoğlan: Murat Özcan Melikgazi: Öz Ferhat Aslan Kocasinan: Nevzat Yıldız

- Türkiye Komünist Partisi Kayseri Büyükşehir: Medine Özkan

- Bağımsız adaylar Kayseri Büyükşehir: Sait Nazlı Kayseri Büyükşehir: Eylem Sarıoğlu Aslandoğan Bünyan: Ahmet Çakmak Bünyan: Ömer Özcan Felahiye: Mustafa Mihmat Hacılar: Sedat Koç Yeşilhisar: Sinan Çatal Melikgazi: Murat Kurnaz Melikgazi: Yalçın Patat

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.