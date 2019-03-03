Kesin aday listeleri ilan ediliyor - KARAMAN Karaman'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

KARAMAN (AA) - Karaman’da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Karaman’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Karaman’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Karaman merkez: Mahmut Sami Şahin

Ayrancı: Yavuz Candan

Ermenek : Uğur Sözkesen

Kazımkarabekir: Ali İhsan Alanlı

Sarıveliler: Hayri Samur

Başyayla: Ahmet İpek

- Cumhuriyet Halk Partisi

Karaman merkez: Emin Ege

Ayrancı : Ramazan Delice (Millet İttifakı)

Kazımkarabekir: Sami Evren

Başyayla: Ahmet Alper Sarıveliler: Muhittin Türkan

- Milliyetçi Hareket Partisi Karaman merkez : Savaş Kalaycı

Ayrancı: Yüksel Büyükkarcı Kazımkarabekir : Recep Boyacıoğlu Ermenek: Emel Öztürk

Başyayla: Yunus Yıldız

Sarıveliler: Hakan Çoşkuner

- İYİ Parti

Karaman merkez: Zühtü Bahadır Bayraç

Ermenek: Atilla Zorlu (Millet İttifakı)

Başyayla: Ahmet Koca

- Saadet Partisi Karaman merkez: Şaban Şahin Ayrancı: Ümit Karharman Kazımkarabekir: Mehmet Ali Bayrak Başyayla: Enes Duran Sarıveliler: Hayrettin Çakır Ermenek: Hüseyin Kocaer

Türkiye Komünist Partisi Karaman merkez: Mehmet Atal

- Bağımsız adaylar Sarıveliler: Halil Kulak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.