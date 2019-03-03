Kesin aday listeleri ilan ediliyor - İSTANBUL İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi

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