Kesin aday listeleri ilan ediliyor - IĞDIR Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Iğdır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Iğdır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Aralık: Mustafa Güzelkaya

Tuzluca: Faruk Korkusuz Karakoyunlu: Kurban Kaya

- Cumhuriyet Halk Partisi Iğdır Merkez: Sözer Sayan Aralık: Zafer Bayat Tuzluca: Abdullah Çinibulak Karakoyunlu: Cafer Dalga

- Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı) Aralık: Cafer Akka Tuzluca: Alican Zorman Karakoyunlu: Bayram Ali Ballı

- Halkların Demokratik Partisi Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş Tuzluca: Ayşe Aras Kaynar

- Saadet Partisi Iğdır Merkez: Abdullah Mert Aralık: Ömer Faruk Çağlar Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan Karakoyunlu: İsmet Öget

- Bağımsız Türkiye Partisi Iğdır Merkez: Alihaydar Demir

- Demokratik Sol Parti Iğdır Merkez: Fırat Akdağ

- Türkiye Komünist Partisi Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

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