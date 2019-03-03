Kesin aday listeleri ilan ediliyor - GAZİANTEP Gaziantep'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

GAZİANTEP (AA) - 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Gaziantep'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Gaziantep'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı) Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı) Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı) Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı) İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı) Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı) Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı) Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Şahinbey: Muhittin Sait Köse Şehitkamil: Nesrin Tuncel Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı) Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı) Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı) İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı) - Milliyetçi Hareket Partisi Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı) Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı) Şahinbey: Abdulhadi Bay Şehitkamil: Bekir Öztekin Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı) Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı) Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı) -Saadet Partisi Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek Şahinbey: Oğuz Çapan Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı Oğuzeli: Ethem Yılmaz Nizip: Ahmet Kurban Karkamış: Ahmet Şahin İslahiye: Bekir Durdu Nurdağı: Murat Bağcı Yavuzeli: İzzettin Beyaz Araban: Zeynel Açıkgöz - Bağımsız Türkiye Partisi Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit Şehitkamil: Adil Türköz Oğuzeli: Ömer Ökeli Nizip: Ejder Karaduman Karkamış: Lütfü Elmas İslahiye: Mustafa Kamil Eksen Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar Yavuzeli: İsmail Vaysal Araban: İsmail Zateroğulları -Demokratik Sol Parti Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan Şahinbey: Yakup Öztürkmen Nizip: Şerif Kara Nurdağı: İsmail Arslan

- Vatan Partisi Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel Şehitkamil: Seyyale Ergün - Büyük Birlik Partisi Nurdağı: Hasan Dilek - Demokrat Parti Şahinbey: Cafer Köroğlu Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir Nizip: Ahmet Hakan Akfırat İslahiye: Yusuf Yıldızgil

- Türkiye Komünist Partisi Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz Şahinbey: Mehtap Şahan Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak

- Bağımsız Adaylar Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan Araban: Mehmet Kılıç İslahiye: İlyas Gezer Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik Oğuzeli: Doğan Özmaya

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