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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - GAZİANTEP

Gaziantep'te 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 17:38
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - GAZİANTEP

GAZİANTEP (AA) - 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Gaziantep'te 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Gaziantep'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Gaziantep Büyükşehir: Fatma Şahin (Cumhur İttifakı)

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu (Cumhur İttifakı)

Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu (Cumhur İttifakı)

Nizip: Mehmet Sarı (Cumhur İttifakı)

İslahiye: Kemal Vural (Cumhur İttifakı)

Nurdağı: Ökkeş Kavak (Cumhur İttifakı)

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu (Cumhur İttifakı)

Araban: Mehmet Özdemir (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Şahinbey: Muhittin Sait Köse

Şehitkamil: Nesrin Tuncel

Oğuzeli: Mustafa Dinçkan (Millet İttifakı)

Karkamış: Ali Doğan (Millet İttifakı)

Araban: Hasan Doğru (Millet İttifakı)

İslahiye: Mustafa Köse (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (Cumhur İttifakı)

Karkamış: Mehmet Seydi Yılmaz (Cumhur İttifakı)


- İYİ Parti

Gaziantep Büyüşehir: Mehmet Ejder Demir (Millet ittifakı)

Şahinbey: Abdulhadi Bay

Şehitkamil: Bekir Öztekin

Nizip: Mehmet Aslan (Millet İttifakı)

Nurdağı: Orhan Yılmaz (Millet İttifakı)

Yavuzeli: Mehmet Kaya (Millet İttifakı)

-Saadet Partisi

Gaziantep Büyüşehir: İslam Yüksek

Şahinbey: Oğuz Çapan

Şehitkamil: Ahmet Necati Sarı

Oğuzeli: Ethem Yılmaz

Nizip: Ahmet Kurban

Karkamış: Ahmet Şahin

İslahiye: Bekir Durdu

Nurdağı: Murat Bağcı

Yavuzeli: İzzettin Beyaz

Araban: Zeynel Açıkgöz

- Bağımsız Türkiye Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Mahmut Özdemir

Şahinbey: Mehmet Yaşar Yiğit

Şehitkamil: Adil Türköz

Oğuzeli: Ömer Ökeli

Nizip: Ejder Karaduman

Karkamış: Lütfü Elmas

İslahiye: Mustafa Kamil Eksen

Nurdağı: Hasan Hüseyin Avşar

Yavuzeli: İsmail Vaysal

Araban: İsmail Zateroğulları

-Demokratik Sol Parti

Gaziantep Büyüşehir: Celal Doğan

Şahinbey: Yakup Öztürkmen

Nizip: Şerif Kara

Nurdağı: İsmail Arslan


- Vatan Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Sinan Büyükhatipoğlu

Şahinbey: Fahrinüsa Güney Yel

Şehitkamil: Seyyale Ergün

- Büyük Birlik Partisi

Nurdağı: Hasan Dilek

- Demokrat Parti

Şahinbey: Cafer Köroğlu

Şehitkamil: Mehmet Barış Kınacılar

Oğuzeli: Kurtuluş Özdemir

Nizip: Ahmet Hakan Akfırat

İslahiye: Yusuf Yıldızgil


- Türkiye Komünist Partisi

Gaziantep Büyüşehir: Suat Ayaz

Şahinbey: Mehtap Şahan

Şehitkamil: Mustafa Gövyaprak


- Bağımsız Adaylar

Gaziantep Büyükşehir: Hasan Şahin Karacaoğlu, Mahmut Karalar, Sibel Altıntaş

Şehitkamil: Gazi Albayrak, İsmail Ercan

Araban: Mehmet Kılıç

İslahiye: İlyas Gezer

Nizip: Mehmet Alpaslan, Ahmet Çelik

Oğuzeli: Doğan Özmaya

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 17:38
  1. 2019 yerel seçimleri
  2. Belediye başkanları adayları
  3. Gaziantep
  4. Mahalli İdareler Genel Seçimleri
  5. siyasi partilerin kesin aday listeleri

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