Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ERZURUM Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Erzurum'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Erzurum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Merkez: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı) Yakutiye: Mahmut Uçar Oltu: Celal Çelebi Karayazı: Sedat Karaduman Palandöken: Muhammet Sunar Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan Olur: Tahsin Oktay Hınıs: Erdoğan Eren Pasinler: Ahmet Dölekli Köprüköy: Osman Belli

Tortum: Ömer Hancı Narman: Burhanettin Eser Pazaryolu: İbrahim Şahin Çat: Melik Yaşar Aşkale: Ahmet Yaptırmış Horasan: Abdülkadir Aydın

Tekman: Mustafa Ergin Karaçoban: Sedat Gümüş Şenkaya: Yavuz Bedir

- Saadet Partisi Erzurum Merkez: Atik Ağdağ Yakutiye: Ebubekir Coşkun Oltu: Mehmet Akbulut Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk Palandöken: Ayhan Erkem Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı Olur: Turgut Tokgöz Hınıs: Zeki Demir

Pasinler: Fahrettin Ağtaş Köprüköy: Ziya Balcı Uzundere: Mehmet Ertek Tortum: Nejdet Bayındır Narman: Mevlüt Kısa İspir: Faik Çalık Pazaryolu: Ahmet Yılmaz Çat: Fuat Kurt Aşkale: Yılmaz Bayrak Horasan: Ahmet Aydın Tekman: Feyzullah Sayan Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa Şenkaya: Ömer Akbulut



- Bağımsız Türkiye Partisi Erzurum Merkez: Ferit Aydemir Yakutiye: Züleyha Demir Oltu: Haydar Ergan Karayazı: Hasan Demir Palandöken: Müşra Peker Aziziye: Pınar Yanık Olur: Abdulkadir Kahraman Hınıs: Abdülkadir Şahin Pasinler: Alime Barutçu

Köprüköy: Abdülsamet Alşen

Uzundere: Hakan Celap Tortum: Fahri Keleş

Narman: Havva Değirmencioğlu

İspir: Gökhan Sever Pazaryolu: Tahsin Coşğun Çat: Ömer Güler Aşkale: Reşat Güven

Horasan: Eyüp Yıldırım Karaçoban: Haydar Mısır Şenkaya: Ali Haydar Kocaosmanoğlu

- Cumhuriyet Halk Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Sait Şimşek

Yakutiye: Cemal Koçak

Oltu: Hakan Zengin

Karayazı: Mahmut Han Koçak

Palandöken: Edip Cengiz

Aziziye: Aydın Söylemez

Olur: Ferudun Kaplan

Pasinler: Hasan Sarıboğa

Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu

Uzundere: Yaşar Ergün

Tortum: Ömer Dürlü

İspir: Nafiz Aydın

Pazaryolu: Bilal Güven

Çat: Arif Hikmet Kılıç

Aşkale: Cemal Karausta

Horasan: Mehmet Şahin

Tekman: Sebahattin Uludağ

Karaçoban: Bekir Yılan

Şenkaya: Gençay Uğraş

- İYİ Parti

Erzurum Merkez: Mahmut Uykusuz

Yakutiye: Alper Eminoğlu

Oltu: Rüstem Üstün

Karayazı: Ali Tan

Palandöken: Fatma Canan Uçar

Aziziye: Ahmet Resuloğlu

Olur: Şule Ülkü Özgül

Pasinler: Bünyamin Ucun

Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu

Uzundere: Burhan Polat

Tortum: İkram Korkmaz

Narman: Eray Akpınar

İspir: Muhammet Sezgin

Pazaryolu: Muhammed Demir

Aşkale: Fevzi Gürbüz

Horasan: Abdülhatem Bastem

- Büyük Birlik Partisi

Yakutiye: Zülküf Yüksel

Oltu: Necmettin Taşçı

Palandöken: Recep Şendur

Pasinler: Vedat Bayoğlu

Köprüköy: İsmail Irmak

Tortum: Muammer Yiğider

Narman: Temel Daş

İspir: Fahrettin Demir

Pazaryolu: Mustafa Baydemir

Horasan: Önder Genç

- Hakların Demokratik Partisi

Erzurum Merkez: Barış Kemaloğlu

Karayazı: Melike Göksu

Palandöken: Hüsnü Gül

Hınıs: Nurcan Felekoğlu

Köprüköy: Habip Kurt

Horasan: Muammer Yılmaz

Tekman: Muzahit Karakuş

Karaçoban: Halit Uğun

- Türkiye Komünist Partisi Erzurum Merkez: Mehmet Kuzulugil Çat: Abdullah Culha Karaçoban: Engin Kuş



- Vatan Partisi Erzurum Merkez: Nedim Gültekin Aşkale: Oğuz Karlıbel



- Demokratik Sol Parti Erzurum Merkez: Dilek Dengizek Ersanal Şenkaya: Serhat Can Eş



- Milliyetçi Hareket Partisi Uzundere: Hilmi Aktoprak İspir: Ahmet Coşkun



- Demokrat Parti Tortum: Yunus Keskin Şenkaya: Yusuf Gökçe



- Bağımsız Karayazı: Eda Göksu Olur: Sıddık Demircan Uzundere: Mustafa Arli Tortum: Mehmet Toraman Narman: Mustafa Altunok İspir: Osman Çelik Pazaryolu: Salih Şahin



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