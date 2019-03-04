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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ERZURUM

Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

04 Mart 2019 Pazartesi 20:51
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - ERZURUM

ERZURUM (AA) - Erzurum'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Erzurum'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Erzurum'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:


- Adalet ve Kalkınma Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Sekmen (Cumhur İttifakı)

Yakutiye: Mahmut Uçar

Oltu: Celal Çelebi

Karayazı: Sedat Karaduman

Palandöken: Muhammet Sunar

Aziziye: Muhammed Cevdet Orhan

Olur: Tahsin Oktay

Hınıs: Erdoğan Eren

Pasinler: Ahmet Dölekli

Köprüköy: Osman Belli

Tortum: Ömer Hancı

Narman: Burhanettin Eser

Pazaryolu: İbrahim Şahin

Çat: Melik Yaşar

Aşkale: Ahmet Yaptırmış

Horasan: Abdülkadir Aydın

Tekman: Mustafa Ergin

Karaçoban: Sedat Gümüş

Şenkaya: Yavuz Bedir


- Saadet Partisi

Erzurum Merkez: Atik Ağdağ

Yakutiye: Ebubekir Coşkun

Oltu: Mehmet Akbulut

Karayazı: Muhammet Hanefi Uzuntürk

Palandöken: Ayhan Erkem

Aziziye: Fatih Sultan Ayaştı

Olur: Turgut Tokgöz

Hınıs: Zeki Demir

Pasinler: Fahrettin Ağtaş

Köprüköy: Ziya Balcı

Uzundere: Mehmet Ertek

Tortum: Nejdet Bayındır

Narman: Mevlüt Kısa

İspir: Faik Çalık

Pazaryolu: Ahmet Yılmaz

Çat: Fuat Kurt

Aşkale: Yılmaz Bayrak

Horasan: Ahmet Aydın

Tekman: Feyzullah Sayan

Karaçoban: Mehmet Akif Kolikısa

Şenkaya: Ömer Akbulut


- Bağımsız Türkiye Partisi

Erzurum Merkez: Ferit Aydemir

Yakutiye: Züleyha Demir

Oltu: Haydar Ergan

Karayazı: Hasan Demir

Palandöken: Müşra Peker

Aziziye: Pınar Yanık

Olur: Abdulkadir Kahraman

Hınıs: Abdülkadir Şahin

Pasinler: Alime Barutçu

Köprüköy: Abdülsamet Alşen

Uzundere: Hakan Celap

Tortum: Fahri Keleş

Narman: Havva Değirmencioğlu

İspir: Gökhan Sever

Pazaryolu: Tahsin Coşğun

Çat: Ömer Güler

Aşkale: Reşat Güven

Horasan: Eyüp Yıldırım

Karaçoban: Haydar Mısır

Şenkaya: Ali Haydar Kocaosmanoğlu


- Cumhuriyet Halk Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Sait Şimşek

Yakutiye: Cemal Koçak

Oltu: Hakan Zengin

Karayazı: Mahmut Han Koçak

Palandöken: Edip Cengiz

Aziziye: Aydın Söylemez

Olur: Ferudun Kaplan

Pasinler: Hasan Sarıboğa

Köprüköy: Hüseyin Hanoğlu

Uzundere: Yaşar Ergün

Tortum: Ömer Dürlü

İspir: Nafiz Aydın

Pazaryolu: Bilal Güven

Çat: Arif Hikmet Kılıç

Aşkale: Cemal Karausta

Horasan: Mehmet Şahin

Tekman: Sebahattin Uludağ

Karaçoban: Bekir Yılan

Şenkaya: Gençay Uğraş


- İYİ Parti

Erzurum Merkez: Mahmut Uykusuz

Yakutiye: Alper Eminoğlu

Oltu: Rüstem Üstün

Karayazı: Ali Tan

Palandöken: Fatma Canan Uçar

Aziziye: Ahmet Resuloğlu

Olur: Şule Ülkü Özgül

Pasinler: Bünyamin Ucun

Köprüköy: İbrahim Hakkı Yağanoğlu

Uzundere: Burhan Polat

Tortum: İkram Korkmaz

Narman: Eray Akpınar

İspir: Muhammet Sezgin

Pazaryolu: Muhammed Demir

Aşkale: Fevzi Gürbüz

Horasan: Abdülhatem Bastem


- Büyük Birlik Partisi

Yakutiye: Zülküf Yüksel

Oltu: Necmettin Taşçı

Palandöken: Recep Şendur

Pasinler: Vedat Bayoğlu

Köprüköy: İsmail Irmak

Tortum: Muammer Yiğider

Narman: Temel Daş

İspir: Fahrettin Demir

Pazaryolu: Mustafa Baydemir

Horasan: Önder Genç


- Hakların Demokratik Partisi

Erzurum Merkez: Barış Kemaloğlu

Karayazı: Melike Göksu

Palandöken: Hüsnü Gül

Hınıs: Nurcan Felekoğlu

Köprüköy: Habip Kurt

Horasan: Muammer Yılmaz

Tekman: Muzahit Karakuş

Karaçoban: Halit Uğun


- Türkiye Komünist Partisi

Erzurum Merkez: Mehmet Kuzulugil

Çat: Abdullah Culha

Karaçoban: Engin Kuş


- Vatan Partisi

Erzurum Merkez: Nedim Gültekin

Aşkale: Oğuz Karlıbel


- Demokratik Sol Parti

Erzurum Merkez: Dilek Dengizek Ersanal

Şenkaya: Serhat Can Eş


- Milliyetçi Hareket Partisi

Uzundere: Hilmi Aktoprak

İspir: Ahmet Coşkun


- Demokrat Parti

Tortum: Yunus Keskin

Şenkaya: Yusuf Gökçe


- Bağımsız

Karayazı: Eda Göksu

Olur: Sıddık Demircan

Uzundere: Mustafa Arli

Tortum: Mehmet Toraman

Narman: Mustafa Altunok

İspir: Osman Çelik

Pazaryolu: Salih Şahin

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:51
  1. 31 Mart yerel seçimler
  2. Erzurum
  3. kesin aday listeleri

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