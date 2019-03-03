Kesin aday listeleri ilan ediliyor - DENİZLİ Denizli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Denizli'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Denizli'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Denizli Büyükşehir Belediyesi: Osman Zolan (Cumhur İttifakı) Acıpayam: Hulusi Şevkan (Cumhur İttifakı) Babadağ: Salim Demirezen (Cumhur İttifakı) Baklan: Yusuf Gülsever (Cumhur İttifakı) Bekilli: Mustafa Çoban (Cumhur İttifakı) Beyağaç: Mustafa Akçay (Cumhur İttifakı) Bozkurt: Hamdi Cin (Cumhur İttifakı) Çameli: Cengiz Arslan (Cumhur İttifakı) Çardak: Hüsnü Yılmaz (Cumhur İttifakı) Çivril: Niyazi Vural (Cumhur İttifakı) Güney: Halil Ayhan (Cumhur İttifakı) Honaz: Turgut Devecioğlu (Cumhur İttifakı) Kale: Mehmet Salih Sağınç (Cumhur İttifakı) Merkezefendi: Muhammet Subaşıoğlu (Cumhur İttifakı) Pamukkale: Avni Örki (Cumhur İttifakı) Sarayköy: Ahmet Necati Özbaş (Cumhur İttifakı) Serinhisar: Şeref Turhan (Cumhur İttifakı) Tavas: Hüseyin İnamlık (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Acıpayam: Alim Arslan (Millet İttifakı) Babadağ: Ali Atlı (Millet İttifakı) Bekilli: Türkan Keyik (Millet İttifakı) Bozkurt: Birsen Çelik (Millet İttifakı) Buldan: Hikmet Şenözen Çivril: Ömer Köseoğlu (Millet İttifakı) Güney: Mustafa Urtekin (Millet İttifakı) Honaz: Yüksel Kepenek (Millet İttifakı) Merkezefendi: Şeniz Doğan (Millet İttifakı) Pamukkale: Ahmet Divarcı (Millet İttifakı) Sarayköy: Cengiz Demirci (Millet İttifakı) Serinhisar: Hüseyin Gemi (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Buldan: Mustafa Fahri Şevik (Cumhur İttifakı) Çal: Fethi Akcan (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Denizli Büyükşehir Belediyesi: Ümit Bahtiyar (Millet İttifakı) Baklan: Hakan Orhan (Millet İttifakı) Beyağaç: Rifat Pürdik (Millet İttifakı) Buldan: Temel Başbuğ Çal: Mehmet Öztürk (Millet İttifakı) Çameli: Ender Yılmaz (Millet İttifakı) Çardak: Alaettin Tagay (Millet İttifakı) Kale: Necati Tahal (Millet İttifakı) Tavas: Kadir Tatık (Millet İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi Denizli Büyükşehir: Şerife Yıldırım Pamukkale: Mustafa Keklikçi

- Saadet Partisi Denizli Büyükşehir: Süleyman Demirel Acıpayam: Mehmet Yıldız Babadağ: Bilal Osman Zeybek Baklan: Fatih Candan Bekilli: Mehmet Kısaç Beyağaç: Muhammet Fatih Tabak Bozkurt: İlhan Kabak Buldan: Uğur Kazakoğlu Çal: Musa Kavurmacı Çameli: Mevlüt Sönmez Çardak: Bürhan Tokay Çivril: Murat Sarı Güney: Sadık Deligöz Honaz: Nail Şimşek Kale: Ahmet Yılmaz Merkezefendi: Taner İzgi Pamukkale: Sevil Aktaş Sarayköy: Ramazan Öztürk Serinhisar: Ömer Yağcıoğlu Tavas: Ferhat Işık

- Demokrat Parti Denizli Büyükşehir: Aykut Yıldırım Acıpayam: Hulki İlhan Babadağ: Serdar Çeliktaş Baklan: Nail Aycan Bekilli: Osman Kaçar Beyağaç: Hakan Sert Bozkurt: Davut Şengün Buldan: Mustafa Gülbay Çal: Ramazan Yücel Berber Çameli: Zeynel Göymen Çardak: Mahmut Öztürk Çivril: Başak Sert Güney: Halil Durutürk Honaz: Yılmaz Ballı Kale: Erkan Hayla Merkezefendi: Yasin Yarankuyu Pamukkale: Azam Keçeli Sarayköy: İbrahim Sun Serinhisar: Bahaddin Genç Tavas: Mesut Kelekçio

- Demokratik Sol Parti Denizli Büyükşehir: Yaşar Kayrakçı Bekilli: Hasan Hüseyin Dede Bozkurt: Musa Gürsoy Buldan: Rıdvan Keser Çal: Hasan Gündüz Merkezefendi: Emin Çetin Pamukkale: Yusuf Urem Sarayköy: Baran Devacan Çobanoğlu Serinhisar: Ayhan Özel Tavas: Volkan Çobanoğlu

- Vatan Partisi Denizli Büyükşehir: Mustafa Güleç Acıpayam: Ramazan Tekin Babadağ: Ali Direnç Baklan: Adil Ünalan Beyağaç: Sıddık Ertürk Bozkurt: Halis Özkan Çal: Osman Sarıdemir Çameli: Muhterem Çetin Çardak: Mesut Yılan Çivril: Nevzat Erim Honaz: Ahmet Gündüz Kale: Kadir Horzum Merkezefendi: Elif Çobanoğlu Pamukkale: Müzeyyen Susar Sarayköy: Hüseyin Kara Serinhisar: Yaşar Kaya Tavas: Ali Kabalay

- Büyük Birlik Partisi Acıpayam: Halil İbrahim Yılmaz Babadağ: Bilent Dedemoğlu Baklan: Muhammet Kalkan Bozkurt: Oğuz Merdoğlu Buldan: Metin Erbölük Serinhisar: Avni Gemi



- Bağımsız Türkiye Partisi Denizli Büyükşehir: Turgay Urgan Acıpayam: Mehmet Yağaş Babadağ: Gülhanım Ayyıldız Baklan: Fatime Şimşek Bekilli: Tuncay Urgan Beyağaç: Rahmi Adak Bozkurt: Mehmet Çetinkaya Buldan: Mehmet Başkaya Çal: Serkan Taşpınar Çameli: Bülent Aksöl Çardak: Yasemin Usta Çivril: Umut Savar Güney: İsmail Sağer Honaz: Hakan Cengiz Kale: Serhan Kasar Merkezefendi: Aylin Özcan Pamukkale: Abdurrahman Şimşek Sarayköy: Ayşe Avcı Serinhisar: Osman Tanrıverdi Tavas: Tacettin Çiyim

- Türkiye Komünist Partisi Denizli Büyükşehir: Özgür Dağ Merkezefendi: Meryem Güven Pamukkale: Gökay Korkmaz

- Bağımsız adaylar Denizli Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Kırgız, Mehmet Uğur Tatar Babadağ: Fuat Üstündağ Çivril: Ergun Çiftçi



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