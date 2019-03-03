Kesin aday listeleri ilan ediliyor - BARTIN
Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi03 Mart 2019 Pazar 18:58
BARTIN (AA) - Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.
Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Bartın’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz
Ulus: Hasan Hüseyin Uzun
Amasra: Uğur Timur
Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın
- Cumhuriyet Halk Partisi
Bartın: Mehmet Arslan
Ulus: Çetin Selçuk Arslan
Amasra: Recai Çakır
Kurucaşile: Nergiz Kartal
- Milliyetçi Hareket Partisi
Bartın: Cemal Akın
Ulus: Sevgi Ünal
Amasra: Asım Soydan
Kurucaşile: Sinan Özekin
- Saadet Partisi
Bartın: Muhammed Emin Titiz
Ulus: Bayram Taşçı
Amasra: Celal Vakit
Kurucaşile: Can Güner
- İYİ Parti
Amasra: Levent Gülbezer
Kurucaşile: Mehmet Aksu
- Türkiye Komünist Partisi
Bartın: Gözde Demiral
- Demokrat Parti
Bartın: Gürhan Eryol
- Demokratik Sol Parti
Bartın: Nilüfer Akbal
- Bağımsız Türkiye Partisi
Bartın: Hasan Ergin
- Bağımsız aday
Bartın: Soner Çetin
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