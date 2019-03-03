Kesin aday listeleri ilan ediliyor - BARTIN Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi

BARTIN (AA) - Bartın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi. Bartın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Bartın’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

- Adalet ve Kalkınma Partisi Bartın: Yusuf Ziya Aldatmaz Ulus: Hasan Hüseyin Uzun Amasra: Uğur Timur Kurucaşile: Mehmet Zihni Sayın

- Cumhuriyet Halk Partisi Bartın: Mehmet Arslan Ulus: Çetin Selçuk Arslan Amasra: Recai Çakır Kurucaşile: Nergiz Kartal - Milliyetçi Hareket Partisi Bartın: Cemal Akın Ulus: Sevgi Ünal Amasra: Asım Soydan Kurucaşile: Sinan Özekin

- Saadet Partisi Bartın: Muhammed Emin Titiz Ulus: Bayram Taşçı Amasra: Celal Vakit Kurucaşile: Can Güner

- İYİ Parti Amasra: Levent Gülbezer Kurucaşile: Mehmet Aksu

- Türkiye Komünist Partisi Bartın: Gözde Demiral

- Demokrat Parti Bartın: Gürhan Eryol

- Demokratik Sol Parti Bartın: Nilüfer Akbal

- Bağımsız Türkiye Partisi Bartın: Hasan Ergin

- Bağımsız aday Bartın: Soner Çetin

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