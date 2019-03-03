Kesin aday listeleri ilan ediliyor - AYDIN Aydın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

AYDIN (AA) - Aydın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Aydın’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi Aydın Büyükşehir : Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı) Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Cumhur İttifakı) Buharkent: Mehmet Erol (Cumhur İttifakı) Çine: Celal Özden (Cumhur İttifakı) Didim: Mümin Kamacı (Cumhur İttifakı) Kuşadası: Fuat Akdoğan (Cumhur İttifakı) Koçarlı: Nedim Kaplan (Cumhur İttifakı) Kuyucak: Metin Ertürk (Cumhur İttifakı) Köşk: Nuri Güler (Cumhur İttifakı) Sultanhisar: Ertegün Ünal (Cumhur İttifakı) Yenipazar: Suat Menderes (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı) Efeler: Mehmet Fatih Atay (Millet İttifakı) Didim: Deniz Atabay (Millet İttifakı) Kuşadası: Ömer Günel (Millet İttifakı) Söke: Levent Tuncel (Millet İttifakı) Bozdoğan: Tümer Apaydın (Millet İttifakı) Koçarlı: Mutlu Öztürk (Millet İttifakı) Karacasu: Mustafa Büyükyapucu (Millet İttifakı) Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (Millet İttifakı) Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Millet İttifakı) Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden (Millet İttifakı) Çine: Enver Salih Dinçer (Millet İttifakı) Germencik: Fuat Öndeş (Millet İttifakı) İncirliova: Aytekin Kaya (Millet İttifakı)

- Milliyetçi Hareket Partisi Nazilli: Haluk Alıcık (Cumhur İttifakı) Efeler: Ümmet Akın (Cumhur İttifakı) Söke: Beliğ Azbazdar (Cumhur İttifakı) İncirliova: Gürşat Kale (Cumhur İttifakı) Germencik: İsmet Akın (Cumhur İttifakı) Karacasu: Zeki İnal (Cumhur İttifakı) Karpuzlu: Hilmi Dönmez (Cumhur İttifakı)

- Halkların Demokratik Partisi İncirliova: Fikret kaya Köşk: Tayfun Suh Nazilli: Eşref Tunç

- İYİ Parti Nazilli: Kürşat Engin Özçam (Millet İttifakı) Buharkent: Yusuf Vural (Millet İttifakı) Köşk: Veli Tuna (Millet İttifakı) Kuyucak: Kemal Emir (Millet İttifakı)

- Vatan Partisi: Aydın Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Büyükdağlı Yenipazar: Mehmet Babacan Kuyucak: İrfan Ülkü Karacasu: Mehmet Ali Çiçek Nazilli: Afet Gök Heuschele Bozdoğan: Uğur Ayka Buharkent : Can Karabalcı Sultanhisar : Numan Terzioğlu Köşk: Osman Terzi Efeler : Gökhan Doğan Karpuzlu: Tevfik Uslu İncirliova: Zerrin Tosun Koçarlı : Onur Altınkaynak Germencik: Veli Gelir Söke: Mehmet Baydoğan Kuşadası: İbrahim Ergün Didim: Deniz Pekşen Çine: Bahti Akar

- Saadet Partisi Aydın Büyükşehir: Fatih Karahan

Bozdoğan: Talha Kayaoğulları Buharkent: Nuri Kavas Çine: Hakan Esgin Didim: Kadir Uşar Efeler: Nimet Güryeli Germencik: Mustafa Yılmaz İncirliova: Fahrettin Öztürk Karacasu: Zeynel Alaca Karpuzlu: Kadir Ali Yelken Koçarlı: Erkan Kılınç Köşk: Niyazi Arslan Kuşadası Mahsum Bulan Söke: Hakan Türkyılmaz Kuyucak: Süleyman Dal Nazilli: Vahap Kırca Sultanhisar: Selma Yıldız Yenipazar Ahmet Fethi Yıldız

- Demokrat Parti: Efeler: Mesut Özakcan Söke: Süleyman Toyran

- Demokratik Sol Parti Aydın Büyükşehir: Süleyman Hışıroğlu Kuyucak: Ali Demir Köşk: Kamil Togil Efeler: Can Karabulut Nazilli: Osman Çağlayan İncirliova: Ayhan Yener Kuşadası: Hayrullah Susar Didim: Reyhan Güner

- Bağımsız Türkiye Partisi Aydın Büyükşehir: Abdullah Bezci Efeler: Eyüp Topçoğlu Buharkent: İbrahim Demir Çine: Adnan Sever Didim: Hüseyin Güven Germencik: Özer Özdemir İncirliova: Mesut Kaya Karpuzlu: Önder Başyiğiyit Koçarlı: Mustafa Çamoğlu Köşk: Sezai Çamoğlu Karacasu: Derya Çoban Kuşadası: İbrahim Sever Nazilli: Aydın Akcan Sultanhisar: Yılmaz Durdu Yenipazar: Yusuf Bulgan Kuyucak: Güven Duran

- Türkiye Komünist Partisi Aydın Büyükşehir: İrfan Ertel Nazilli: Hasan Polat İncirliova: Kutlu Gerçek Delikan Çoban

- Bağımsız Didim: Muhammed Candan Germencik: İbrahim Ayaydın İncirliova: Şerif Temelli

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