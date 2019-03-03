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Kesin aday listeleri ilan ediliyor - AYDIN

Aydın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 22:29
Kesin aday listeleri ilan ediliyor - AYDIN

AYDIN (AA) - Aydın'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Aydın'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Aydın’da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi

Aydın Büyükşehir : Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı)

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş (Cumhur İttifakı)

Buharkent: Mehmet Erol (Cumhur İttifakı)

Çine: Celal Özden (Cumhur İttifakı)

Didim: Mümin Kamacı (Cumhur İttifakı)

Kuşadası: Fuat Akdoğan (Cumhur İttifakı)

Koçarlı: Nedim Kaplan (Cumhur İttifakı)

Kuyucak: Metin Ertürk (Cumhur İttifakı)

Köşk: Nuri Güler (Cumhur İttifakı)

Sultanhisar: Ertegün Ünal (Cumhur İttifakı)

Yenipazar: Suat Menderes (Cumhur İttifakı)


- Cumhuriyet Halk Partisi

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı)

Efeler: Mehmet Fatih Atay (Millet İttifakı)

Didim: Deniz Atabay (Millet İttifakı)

Kuşadası: Ömer Günel (Millet İttifakı)

Söke: Levent Tuncel (Millet İttifakı)

Bozdoğan: Tümer Apaydın (Millet İttifakı)

Koçarlı: Mutlu Öztürk (Millet İttifakı)

Karacasu: Mustafa Büyükyapucu (Millet İttifakı)

Sultanhisar: Osman Yıldırımkaya (Millet İttifakı)

Karpuzlu: Tuğrul Ozan (Millet İttifakı)

Yenipazar: Mehmet Yüsran Erden (Millet İttifakı)

Çine: Enver Salih Dinçer (Millet İttifakı)

Germencik: Fuat Öndeş (Millet İttifakı)

İncirliova: Aytekin Kaya (Millet İttifakı)


- Milliyetçi Hareket Partisi

Nazilli: Haluk Alıcık (Cumhur İttifakı)

Efeler: Ümmet Akın (Cumhur İttifakı)

Söke: Beliğ Azbazdar (Cumhur İttifakı)

İncirliova: Gürşat Kale (Cumhur İttifakı)

Germencik: İsmet Akın (Cumhur İttifakı)

Karacasu: Zeki İnal (Cumhur İttifakı)

Karpuzlu: Hilmi Dönmez (Cumhur İttifakı)


- Halkların Demokratik Partisi

İncirliova: Fikret kaya

Köşk: Tayfun Suh

Nazilli: Eşref Tunç


- İYİ Parti

Nazilli: Kürşat Engin Özçam (Millet İttifakı)

Buharkent: Yusuf Vural (Millet İttifakı)

Köşk: Veli Tuna (Millet İttifakı)

Kuyucak: Kemal Emir (Millet İttifakı)


- Vatan Partisi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Büyükdağlı

Yenipazar: Mehmet Babacan

Kuyucak: İrfan Ülkü

Karacasu: Mehmet Ali Çiçek

Nazilli: Afet Gök Heuschele

Bozdoğan: Uğur Ayka

Buharkent : Can Karabalcı

Sultanhisar : Numan Terzioğlu

Köşk: Osman Terzi

Efeler : Gökhan Doğan

Karpuzlu: Tevfik Uslu

İncirliova: Zerrin Tosun

Koçarlı : Onur Altınkaynak

Germencik: Veli Gelir

Söke: Mehmet Baydoğan

Kuşadası: İbrahim Ergün

Didim: Deniz Pekşen

Çine: Bahti Akar


- Saadet Partisi

Aydın Büyükşehir: Fatih Karahan

Bozdoğan: Talha Kayaoğulları

Buharkent: Nuri Kavas

Çine: Hakan Esgin

Didim: Kadir Uşar

Efeler: Nimet Güryeli

Germencik: Mustafa Yılmaz

İncirliova: Fahrettin Öztürk

Karacasu: Zeynel Alaca

Karpuzlu: Kadir Ali Yelken

Koçarlı: Erkan Kılınç

Köşk: Niyazi Arslan

Kuşadası Mahsum Bulan

Söke: Hakan Türkyılmaz

Kuyucak: Süleyman Dal

Nazilli: Vahap Kırca

Sultanhisar: Selma Yıldız

Yenipazar Ahmet Fethi Yıldız


- Demokrat Parti:

Efeler: Mesut Özakcan

Söke: Süleyman Toyran


- Demokratik Sol Parti

Aydın Büyükşehir: Süleyman Hışıroğlu

Kuyucak: Ali Demir

Köşk: Kamil Togil

Efeler: Can Karabulut

Nazilli: Osman Çağlayan

İncirliova: Ayhan Yener

Kuşadası: Hayrullah Susar

Didim: Reyhan Güner


- Bağımsız Türkiye Partisi

Aydın Büyükşehir: Abdullah Bezci

Efeler: Eyüp Topçoğlu

Buharkent: İbrahim Demir

Çine: Adnan Sever

Didim: Hüseyin Güven

Germencik: Özer Özdemir

İncirliova: Mesut Kaya

Karpuzlu: Önder Başyiğiyit

Koçarlı: Mustafa Çamoğlu

Köşk: Sezai Çamoğlu

Karacasu: Derya Çoban

Kuşadası: İbrahim Sever

Nazilli: Aydın Akcan

Sultanhisar: Yılmaz Durdu

Yenipazar: Yusuf Bulgan

Kuyucak: Güven Duran


- Türkiye Komünist Partisi

Aydın Büyükşehir: İrfan Ertel

Nazilli: Hasan Polat

İncirliova: Kutlu Gerçek Delikan Çoban


- Bağımsız

Didim: Muhammed Candan

Germencik: İbrahim Ayaydın

İncirliova: Şerif Temelli

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:29
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