Kesin aday listeleri ilan edildi - Kırıkkale' Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre, Kırıkkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı Bahşili: Recep Zafer Tekin Balışeyh: Ali Dedelioğlu Çelebi: Yaşar Erdemir Delice: Turgut Özdem Karakeçili: Hüseyin Özçelik Keskin: Dede Yıldırım Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu Yahşihan: Ahmet Sungur - Cumhuriyet Halk Partisi Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı) Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı) Karakeçili: Salih Büyükkaya Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı) - Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale merkez: Serdar Yarar Bahşili: Halil İbrahim Bişkin Balışeyh: Mustafa Şen Çelebi: Nafi Yakut Delice: Soner Mazılıgüney Karakeçili: Veysel Aydemir Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu Sulakyurt: İsmail Bildik Yahşihan: Osman Türkyılmaz - İYİ Parti Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı) Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı) Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı) Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı) - Saadet Partisi Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun Bahşili: Ömer Çıtak Balışeyh: Hakan Özkan Çelebi: Hüseyin Çelebi Delice: Ali Gündoğan Karakeçili: Murat Yıldız Keskin: Faruk Korkmaz Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz - Bağımsız Türkiye Partisi Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz Bahşili: Enver Fatih Akgül Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç Çelebi: Fatma Göbül Delice: Selami Göbül Karakeçili: Sıdıka Akçin Keskin: İsmail Hakkı Akçin Sulakyurt: Vural Şentürk Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç - Demokratik Sol Parti Kırıkkale merkez: Güray Topaç - Vatan Partisi Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen - Büyük Birlik Partisi Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan - Türkiye Komünist Partisi Kırıkkale merkez: Ekin Şen

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