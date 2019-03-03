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Kesin aday listeleri ilan edildi - Kırıkkale'

Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 16:43
Kesin aday listeleri ilan edildi - Kırıkkale'

Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre, Kırıkkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı

Bahşili: Recep Zafer Tekin

Balışeyh: Ali Dedelioğlu

Çelebi: Yaşar Erdemir

Delice: Turgut Özdem

Karakeçili: Hüseyin Özçelik

Keskin: Dede Yıldırım

Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu

Yahşihan: Ahmet Sungur

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)

Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)

Karakeçili: Salih Büyükkaya

Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Kırıkkale merkez: Serdar Yarar

Bahşili: Halil İbrahim Bişkin

Balışeyh: Mustafa Şen

Çelebi: Nafi Yakut

Delice: Soner Mazılıgüney

Karakeçili: Veysel Aydemir

Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu

Sulakyurt: İsmail Bildik

Yahşihan: Osman Türkyılmaz

 

- İYİ Parti

Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)

Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)

Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu

Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)

Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)

 

- Saadet Partisi

Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun

Bahşili: Ömer Çıtak

Balışeyh: Hakan Özkan

Çelebi: Hüseyin Çelebi

Delice: Ali Gündoğan

Karakeçili: Murat Yıldız

Keskin: Faruk Korkmaz

Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz

Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz

Bahşili: Enver Fatih Akgül

Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç

Çelebi: Fatma Göbül

Delice: Selami Göbül

Karakeçili: Sıdıka Akçin

Keskin: İsmail Hakkı Akçin

Sulakyurt: Vural Şentürk

Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç

 

- Demokratik Sol Parti

Kırıkkale merkez: Güray Topaç

 

- Vatan Partisi

Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen

 

- Büyük Birlik Partisi

Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan

 

- Türkiye Komünist Partisi

Kırıkkale merkez: Ekin Şen

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:43
  1. Kırıkkale
  2. siyasi partilerin kesin aday listeleri
  3. yerel seçim

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