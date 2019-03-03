Kesin aday listeleri ilan edildi - Kırıkkale'
Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi03 Mart 2019 Pazar 16:43
Kırıkkale'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kırıkkale'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre, Kırıkkale'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Kırıkkale merkez: Mehmet Saygılı
Bahşili: Recep Zafer Tekin
Balışeyh: Ali Dedelioğlu
Çelebi: Yaşar Erdemir
Delice: Turgut Özdem
Karakeçili: Hüseyin Özçelik
Keskin: Dede Yıldırım
Sulakyurt: Kadir Çakıroğlu
Yahşihan: Ahmet Sungur
- Cumhuriyet Halk Partisi
Balışeyh: Hasan Erdal (Millet İttifakı)
Çelebi: Oktay Babadağ (Millet İttifakı)
Karakeçili: Salih Büyükkaya
Sulakyurt: Tamer Cihan (Millet İttifakı)
- Milliyetçi Hareket Partisi
Kırıkkale merkez: Serdar Yarar
Bahşili: Halil İbrahim Bişkin
Balışeyh: Mustafa Şen
Çelebi: Nafi Yakut
Delice: Soner Mazılıgüney
Karakeçili: Veysel Aydemir
Keskin: Mustafa Alp Sülsipiroğlu
Sulakyurt: İsmail Bildik
Yahşihan: Osman Türkyılmaz
- İYİ Parti
Kırıkkale merkez: Mahir Yılmaz (Millet İttifakı)
Delice: Serkan Kocaoğlu (Millet İttifakı)
Karakeçili: Berkay İsmail Hacıbaloğlu
Keskin: Necati Alsancak (Millet İttifakı)
Yahşihan: İsmail Dursun Kuzucu (Millet İttifakı)
- Saadet Partisi
Kırıkkale merkez: Faruk Vurgun
Bahşili: Ömer Çıtak
Balışeyh: Hakan Özkan
Çelebi: Hüseyin Çelebi
Delice: Ali Gündoğan
Karakeçili: Murat Yıldız
Keskin: Faruk Korkmaz
Sulakyurt: Hüseyin Yılmaz
Yahşihan: Hacı Yusuf Korkmaz
- Bağımsız Türkiye Partisi
Kırıkkale merkez: Ali Osman Kılavuz
Bahşili: Enver Fatih Akgül
Balışeyh: Furkan Adnan Kılıç
Çelebi: Fatma Göbül
Delice: Selami Göbül
Karakeçili: Sıdıka Akçin
Keskin: İsmail Hakkı Akçin
Sulakyurt: Vural Şentürk
Yahşihan: Ahmet Haydar Dilmeç
- Demokratik Sol Parti
Kırıkkale merkez: Güray Topaç
- Vatan Partisi
Kırıkkale merkez: Nezih Gülşen
- Büyük Birlik Partisi
Kırıkkale merkez: Mustafa Babacan
- Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale merkez: Ekin Şen
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