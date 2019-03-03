Kesin aday listeleri ilan edildi - Kahramanmaraş Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kahramanmaraş'ta 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kahramanmaraş'ta 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. Kesinleşen listelere göre Kahramanmaraş'ta siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar: - Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Hayrettin Güngör (Cumhur İttifakı) Andırın: Ahmet Doğan (Cumhur İttifakı) Afşin: Mehmet Fatih Güven (Cumhur İttifakı) Dulkadiroğlu: Necati Okay (Cumhur İttifakı) Ekinözü: Bilal Eker (Cumhur İttifakı) Elbistan: Mehmet Gürbüz (Cumhur İttifakı) Göksun: Hüseyin Coşkun Aydın (Cumhur İttifakı) Onikişubat: Hanefi Mahçiçek (Cumhur İttifakı) Pazarcık: İbrahim Yılmazcan (Cumhur İttifakı) Türkoğlu: Osman Okumuş (Cumhur İttifakı) - Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Öztunç (Millet İttifakı) Dulkadiroğlu: Ayhan Çiftarslan (Millet İttifakı) Nurhak: İlhami Bozan (Millet İttifakı) Ekinözü: Fatih Vicdan (Millet İttifakı) Pazarcık: Haydar İkizer (Millet İttifakı) - Milliyetçi Hareket Partisi Nurhak: Battal Kaya (Cumhur İttifakı) Çağlayancerit: Hanifi Sarıaltun (Cumhur İttifakı)

- İYİ Parti Onikişubat: Mustafa Bastırmacı (Millet İttifakı) Elbistan: Abdullah Paksoy (Millet İttifakı) Afşin: Adem Yıldız (Millet İttifakı) Göksun: Ramazan Koca (Millet İttifakı) Andırın: Ali Çatalbaş (Millet İttifakı) Türkoğlu: Hasan Kızıldağ (Millet İttifakı) Çağlayancerit: Ahmet Nazım Engizek (Millet İttifakı) - Halkların Demokratik Partisi Elbistan: Hüseyin Yıldız



- Saadet Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Mustafa Vahdet Sürücü Onikişubat: Selim Kale Dulkadiroğlu: Bünyamin Gökçe Elbistan: Sami Polat Afşin: Şeref Ertekin Göksun: İshak Köroğlu Nurhak: Mehmet Alış Ekinözü: Oktay Ceyhan Andırın: Abdullah Tor Türkoğlu: Erkan Pınarbaşı Pazarcık: Ali Çolak Çağlayancerit: İrfan Şişman



- Büyük Birlik Partisi Onikişubat: Fulya Köse Dulkadiroğlu: Bekir Eryılmaz Elbistan: İbrahim Alagöz Afşin: Ecevit Kavak Göksun: Ali Kıraç Pazarcık: Ali Ergören Çağlayancerit: Eyyub Babuççu



- Bağımsız Türkiye Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz Nurhak: Merve Çevirici Pazarcık: Murat Kazancı Türkoğlu: Senar Erdoğanyılmaz Afşin: Mehmet Ali Öğülmüş Andırın: Mehmet Kar Çağlayancerit: Derya Kazancı Dulkadiroğlu: Ali Türk Ekinözü: Ramazan Çokbekler Elbistan: Durdu Mehmet Yüksek Göksun: Ali Çokbekler Onikişubat: Sezai Çevirici

- Türkiye Komünist Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Ali Şenyüz



- Vatan Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir: Cafer Sincer



- Demokratik Sol Parti Kahramanmaraş Büyükşehir: Mehmet Kenger Pazarcık: Kamil Dalkara

- Bağımsız adaylar Kahramanmaraş Büyükşehir: İrfan Fıstık Kahramanmaraş Büyükşehir: Ömer Solak Andırın: Kadir Gürlek Dulkadiroğlu: Ejder Kaygusuz Dulkadiroğlu: Mustafa Dizibüyük Onikişubat: Ali Akkurt Onikişubat: Ökkeş Gerekli Onikişubat: Ali Hopur Türkoğlu: Mustafa Taşhan

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