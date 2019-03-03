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Kesin aday listeleri ilan edildi - Iğdır

Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

03 Mart 2019 Pazar 16:49
Kesin aday listeleri ilan edildi - Iğdır

Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Iğdır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre Iğdır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 

- Adalet ve Kalkınma Partisi

Aralık: Mustafa Güzelkaya

Tuzluca: Faruk Korkusuz

Karakoyunlu: Kurban Kaya

 

- Cumhuriyet Halk Partisi

Iğdır Merkez: Sözer Sayan

Aralık: Zafer Bayat

Tuzluca: Abdullah Çinibulak

Karakoyunlu: Cafer Dalga

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)

Aralık: Cafer Akka

Tuzluca: Alican Zorman

Karakoyunlu: Bayram Ali Ballı

 

- Halkların Demokratik Partisi

Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş

Tuzluca: Ayşe Aras Kaynar

 

- Saadet Partisi

Iğdır Merkez: Abdullah Mert

Aralık: Ömer Faruk Çağlar

Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan

Karakoyunlu: İsmet Öget

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

Iğdır Merkez: Alihaydar Demir

 

- Demokratik Sol Parti

Iğdır Merkez: Fırat Akdağ

 

- Türkiye Komünist Partisi

Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:49
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