Kesin aday listeleri ilan edildi - Iğdır
Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.03 Mart 2019 Pazar 16:49
Iğdır'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Iğdır'da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.
İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.
Kesinleşen listelere göre Iğdır'da siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:
- Adalet ve Kalkınma Partisi
Aralık: Mustafa Güzelkaya
Tuzluca: Faruk Korkusuz
Karakoyunlu: Kurban Kaya
- Cumhuriyet Halk Partisi
Iğdır Merkez: Sözer Sayan
Aralık: Zafer Bayat
Tuzluca: Abdullah Çinibulak
Karakoyunlu: Cafer Dalga
- Milliyetçi Hareket Partisi
Iğdır Merkez: İsa Yaşar Tezel (Cumhur İttifakı)
Aralık: Cafer Akka
Tuzluca: Alican Zorman
Karakoyunlu: Bayram Ali Ballı
- Halkların Demokratik Partisi
Iğdır Merkez: Yaşar Akkuş
Tuzluca: Ayşe Aras Kaynar
- Saadet Partisi
Iğdır Merkez: Abdullah Mert
Aralık: Ömer Faruk Çağlar
Tuzluca: Ahmet Sait Sadrettin Türkan
Karakoyunlu: İsmet Öget
- Bağımsız Türkiye Partisi
Iğdır Merkez: Alihaydar Demir
- Demokratik Sol Parti
Iğdır Merkez: Fırat Akdağ
- Türkiye Komünist Partisi
Iğdır Merkez: Berkay Kemal Önoğlu
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