Kesin aday listeleri ilan edildi İstanbul’da 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.

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