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Kesin aday listeleri ilan edildi-İzmir

İzmir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi

03 Mart 2019 Pazar 16:34
Kesin aday listeleri ilan edildi-İzmir

İzmir'de 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

İzmir'de 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Kesinleşen listelere göre İzmir'de siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

 

- Adalet ve Kalkınma Partisi


İzmir Büyükşehir Belediyesi: Nihat Zeybekci (Cumhur İttifakı)

Balçova: Evrim Özen (Cumhur İttifakı)

Bayındır: Uğur Demirezen (Cumhur İttifakı)

Bayraklı: Ali Aslan (Cumhur İttifakı)

Bergama: Hakan Koştu (Cumhur İttifakı)

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu (Cumhur İttifakı)

Bornova: Reşat Gençtürk (Cumhur İttifakı)

Buca: Mustafa Arslan (Cumhur İttifakı)

Çiğli: Okan Korkmaz (Cumhur İttifakı)

Gaziemir: Nazmi Yılmaz (Cumhur İttifakı)

Güzelbahçe: Burcu Dereci (Cumhur İttifakı)

Karabağlar: Bilal Doğan (Cumhur İttifakı)

Karaburun: Ferhan Eroğlu (Cumhur İttifakı)

Karşıyaka: Ayda Maç (Cumhur İttifakı)

Kemalpaşa: Arif Uğurlu (Cumhur İttifakı)

Kınık: Sadık Doğruer (Cumhur İttifakı)

Kiraz: Saliha Özçınar (Cumhur İttifakı)

Konak: Melek Eroğlu (Cumhur İttifakı)

Menderes: Bülent Soylu (Cumhur İttifakı)

Menemen: Durmaz Bayraktar (Cumhur İttifakı)

Ödemiş: Münir Bezmez (Cumhur İttifakı)

Seferihisar: Hamit Nişancı (Cumhur İttifakı)

Selçuk: Osman Başterzi (Cumhur İttifakı)

Tire: Selman İçelli (Cumhur İttifakı)

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez (Cumhur İttifakı)

Urla: Adıgüzel Demirel (Cumhur İttifakı)

- Cumhuriyet Halk Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mustafa Tunç Soyer (Millet İttifakı)

Aliağa: Özcan Durmaz (Millet İttifakı)

Balçova: Fatma Çalkaya (Millet İttifakı)

Bayındır: Ufuk Sesli (Millet İttifakı)

Bayraklı: Serdar Sandal (Millet İttifakı)

Bergama: İdris Yavuz Yılmaz (Millet İttifakı)

Beydağ: Feridun Yılmazlar (Millet İttifakı)

Bornova: Mustafa İduğ (Millet İttifakı)

Buca: Erhan Kılıç (Millet İttifakı)

Çeşme: Ekrem Oran (Millet İttifakı)

Çiğli: Utku Gümrükçü (Millet İttifakı)

Dikili: Adil Kırgöz (Millet İttifakı)

Foça: Fatih Gürbüz (Millet İttifakı)

Gaziemir: Halil Arda (Millet İttifakı)

Güzelbahçe: Mustafa İnce (Millet İttifakı)

Karabağlar: Muhittin Selvitopu (Millet İttifakı)

Karaburun: İlkay Girgin Erdoğan (Millet İttifakı)

Karşıyaka: Cemil Tugay (Millet İttifakı)

Kemalpaşa: Rıdvan Karakayalı (Millet İttifakı)

Kınık: Ahmet Özkan (Millet İttifakı)

Konak: Abdül Batur (Millet İttifakı)

Menderes: Mustafa Kayalar (Millet İttifakı)

Menemen: Serdar Aksoy (Millet İttifakı)

Narlıdere: Ali Engin (Millet İttifakı)

Ödemiş: Mehmet Eriş (Millet İttifakı)

Seferihisar: İsmail Yetişkin (Millet İttifakı)

Selçuk: Filiz Ceritoğlu Şengel (Millet İttifakı)

Torbalı: İsmail Uygur (Millet İttifakı)

Urla: İbrahim Burak Oğuz (Millet İttifakı)

 

- Milliyetçi Hareket Partisi

Aliağa: Serkan Acar (Cumhur İttifakı)

Çeşme: Mustafa Cenger (Cumhur İttifakı)

Dikili: Sema Akıncı (Cumhur İttifakı)

Foça: Serdar Mersinli (Cumhur İttifakı)

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık (Cumhur İttifakı)

 

- İYİ Parti

Kiraz: Mehmet Emin Avşar (Millet İttifakı)

Tire: Atakan Duran (Millet İttifakı)

- Demokratik Sol Parti

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Selçuk Karakülçe

Aliağa: Osman Kocabıyık

Balçova: Deniz Danacıoğlu

Bornova: Sedat Anavatan

Buca: İsmail Hakkı Bekiroğlu

Çiğli: Abdurahman Tekin

Çeşme: Ufuk Çankaya

Dikili: İsmail Can Polat

Güzelbahçe: Kemal Cem Pülten

Karşıyaka: Okan Adatepe

Karaburun: Dinçer Özlüoğlu

Kemalpaşa: Savaş Memiş

Kınık: Ali Göktaş

Kiraz: Salim Özkarataş

Konak: Ali Sami Er

Menderes: Nedim Yaşar Gürsoy

Narlıdere: Erdoğan Ezgi

Ödemiş: Güngör Demirkaya

Seferihisar: Suna Çabuk

Selçuk: Hüseyin Kireç

Tire: Tayfur Çiçek

Torbalı: Behaettin Karaca

Urla: Oya Kahraman

- Vatan Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Rifat Mutlu

Aliağa: Hasan Şahin

Balçova: Necati Ağralı

Bayındır: İsmail Babahan

Bayraklı: Hasan Atilla Türköz

Bergama: Mehmet Feyzi Demirtaş

Beydağ: Hüseyin Çakıcı

Bornova: Cengiz Çakır

Buca: İsa Şenol

Çeşme: Hakan Ortabaş

Çiğli: Bülent Şahin

Dikili: Mehmet Albayrak

Foça: Esin Hatırlı

Gaziemir: Cumhur Işık Atabay

Güzelbahçe: H. Cengiz Erşen

Karabağlar: Abdullah Karşılayan

Karaburun: Orhan Bulunmaz

Karşıyaka: Hüseyin Cem Zeren

Kemalpaşa: Hasan Ali Karşılayan

Kınık: Sefa Köken

Kiraz: Meltem Ayvalı

Konak: Bülent Karagöz

Menderes: Birkan Burkan

Menemen: Baittin Erbey

Narlıdere: Gazi Kendigelen

Ödemiş: Abdullah Özoğlu

Seferihisar: Veli Bozkaya

Selçuk: Levent Özciğer

Tire: Nevin Odabaş

Torbalı: Muzaffer Yıldırımer

Urla: Cenap Yener



- Saadet Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Şerafettin Kılıç

Aliağa: İsmet Topal

Balçova: Seyfullah Özbek

Bayındır: Ayhan Bilgi

Bayraklı: Vedat Kolukısı

Bergama: Halit Gül

Beydağ: Mustafa Bekar

Bornova: İbrahim Orakçı

Buca: Ceren Kara

Çiğli: Muhsin Gircude

Dikili: Mustafa İnan

Foça: Paşali Feyiz

Gaziemir: Ömer Çağlar

Güzelbahçe: Osman Tunç

Karabağlar: Mümin Baştürk

Karaburun: Zekeriya Yılmaz

Karşıyaka: Hatice Değerli

Kemalpaşa: Mehmet Ali Özüdoğru

Kınık: Selim Özcan

Kiraz: Mesut Sertkaya

Konak: Mustafa Erduran

Menderes: Hamza Demir

Menemen: Servet Yıldız

Narlıdere: Halil Yalçınkaya

Ödemiş: Şahap Bozkurt

Seferihisar: Zehra Çakar

Selçuk: Mine Güzel

Tire: Mehmet Ekmen

Torbalı: Kasım Ocak

Urla: Harun Güneş

 

- Bağımsız Türkiye Partisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Mehmet Dinç

Konak: Özcan Kaya

 

- Türkiye Komünist Partisi


İzmir Büyükşehir Belediyesi: Senem Doruk İnam

Konak: Burhan Aksakal

 

- Demokrat Parti


İzmir Büyükşehir Belediyesi: Tarcan Ülük

Konak : Adnan Zağlı

 

- Bağımsız Adaylar


İzmir Büyükşehir Belediyesi: İbrahim Demir

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Ali İhsan Erdenilgen

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Yalçın Yanık

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Deniz Tütmez

Konak: Barış Ürkmeyen







 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:34
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