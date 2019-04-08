Kesimoğlu mazbatasını aldı
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde KırklareliBelediye Başkanlığını kazanan Bağımsız Mehmet Siyam Kesimoğlu Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevine başladı.08 Nisan 2019 Pazartesi 18:59
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde KırklareliBelediye Başkanlığını kazanan Bağımsız Mehmet Siyam Kesimoğlu Seçim Kurulundan mazbatasını alarak görevine başladı.
İlçe Seçim Kurulundaki mazbata törenine, Mehmet Siyam Kesimoğlu ve vatandaşlar katıldı. Kesimoğlu, mazbatasını aldıktan Atatürk Evi’nin önünde selamla konuşması yaptı.
Yoğun, sıkıntılı, stresli bir mücadelenin sonunda hak, hukuk, adalet tecelli ettiğini söyleyen Kesimoğlu "Yoğun, sıkıntılı, stresli bir mücadelenin sonunda hak, hukuk, adalet tecelli etti. Emeklerimizin karşılığını aldık. Bu süreçte katkısı olan her arkadaşıma teşekkür ediyorum" dedi.
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