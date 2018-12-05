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Kesilen varilden kimyasal çıkması

Karabük Valiliği: - "Yapılan tetkiklerde olay yerinde bulunan ve rahatsızlık hisseden vatandaşlarımızla ilgili sağlık açısından herhangi bir problemle karşılaşılmamış olup, konuyla ilgili gerekli güvenlik tedbirleri devam etmektedir"

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:39
Kesilen varilden kimyasal çıkması

KARABÜK (AA) - Karabük Valiliği'nden, Yenice ilçesinde, torna atölyesinde kesilen varilden açığa çıkan gazdan etkilenen 45 kişinin sağlık açısından herhangi bir probleminin bulunmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olayın haber alınmasıyla olaya ilgili müdürlük ve kolluk kuvvetleriyle derhal müdahale edildiği belirtildi.

Olayın, hurdacılık mesleğiyle iştigal eden bir vatandaşın işiyle ilgili her tarafı kapalı silindir bir yapıyı kesmeye başladığı sırada içinden çıkan ve ne olduğunu bilmediği beyaz renkli, yapışkan, keskin kokulu bir sıvıdan rahatsız olup şüphelenerek durumu yetkililere bildirmesi üzerine ortaya çıktığının anlatıldığı açıklamada, "Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından olay mahallinde çalışan ve orada bulunan vatandaşlar uzaklaştırılarak emniyet şeridi çekilmiş ve emniyet tedbirleri alınmıştır.Karabük İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ekipleri tam teçhizatlı (A Düzey koruyucu elbise, temiz hava solunum cihazı, multigaz dedektör cihazı) olarak olay yerine intikal etmişler ve gaz ölçüm dedektörüyle gerekli ölçüm ve değerlendirmelere başlamışlardır. Bu ölçüm ve değerlendirmede bahse konu silindir yapının 20 metre etrafında karbonmonoksit ve sülfür hassasiyeti olduğu 20 metre dışında herhangi bir bulguya rastlanılmadığı tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Karabük Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün bahse konu sıvıdan TÜBİTAK kurumuna gerekli analizleri yaptırmak üzere numuneler aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl Sağlık Müdürlüğü başta sanayi sitesi çalışanlarından 20 vatandaşımızı Yenice Devlet Hastanesi'nde kontrolden geçirilmiş, 16 vatandaşımızda herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiş, 4 vatandaşımız ise mide bulantısı şikayetini belirtmesi üzerine Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Olayı öğrendikten sonra kendi durumundan şüphelenen 25 vatandaşımız Yenice Devlet Hastanesi'ne müracaat etmiş hiçbir kimyasal bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce 4 vatandaşımızla ilgili gerekli muayene ve kontroller gerçekleştirilmiş herhangi bir bulguya rastlanılmadığından taburcu edilmiştir.Yapılan tetkiklerde olay yerinde bulunan ve rahatsızlık hisseden vatandaşlarımızla ilgili sağlık açısından herhangi bir problemle karşılaşılmamış olup, konuyla ilgili gerekli güvenlik tedbirleri devam etmektedir."


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:39
  1. Karabük
  2. kimyasal sızıntı

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