Kesilen varilden kimyasal çıkması

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde, torna atölyesinde kesilen varilden açığa çıkan gazdan etkilenen 45 kişinin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Yenice Sanayi Sitesi'ndeki torna atölyesinde, dün Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki hurdacıdan alınan varilin kaynak makinesi yardımıyla kesildiği sırada sızan maddeden etkilenerek hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi, çalışan, esnaf ve müşterinin aralarında olduğu 45 kişi taburcu edildi.

Polis ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor. Sanayi sitesine giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri de olay yerinde inceleme yaparak numune aldı.

Belediye tarafından ise hoparlörlerden herhangi bir tehlike olmadığı yönünde anons yapıldı.



- "Tedbir alınarak varil imha edilebilir"

AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, varilin olduğu alanda yapılan incelemelerin sonucuna göre tedbirler alınarak varilin imha edilebileceğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı da olaydan etkilenen 45 kişinin hastanelere başvurduğunu belirterek, hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.



