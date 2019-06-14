Kesilen elektrik nedeniyle dönme dolapta mahsur kalan çocuk kurtarıldı Elazığ’da bir lunaparkta dün gece elektriklerin kesilmesiyle mahsur kalan çocuğu itfaiye ekiplerinin kurtardığı öğrenildi.

Elazığ’da bir lunaparkta dün gece elektriklerin kesilmesiyle mahsur kalan çocuğu itfaiye ekiplerinin kurtardığı öğrenildi.

Olay, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesinde bulunan bir lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte dün gece arka arkaya ikikez elektrik kesintisi yaşandı. Bu sıradadönme dolaba binen küçük çocuk elektriklerin kesilmesiyle yukarıda mahsur kaldı. Durumun Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerineekipler bölgeye sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla yukarı çıkarak, dönme dolapta mahsur kalan çocuğu alarak, ailesine teslim etti.

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