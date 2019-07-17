Kesilen ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti Mersin’in Mut ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Mersin’in Mut ilçesinde ormanda kesim sırasında ağacın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çampınar Mahallesi’nde ormanda ağaç kesimi sırasında Hüseyin Barış’ın üzerine ağaç devrildi. Ağacın altında kalan işçinin arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Barış’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından işçinin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.