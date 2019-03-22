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Keşif gezilerinin 5. ayağı Sinop'ta

TÜRSAB tarafından iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan keşif gezileri kapsamında 130 acente sahibi Sinop'a geldi

22 Mart 2019 Cuma 16:55
Keşif gezilerinin 5. ayağı Sinop'ta

SİNOP (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlatılan keşif gezilerinin 5. ayağı olan Karadeniz Turu'na, Sinop'ta devam edildi.

Gezi çerçevesinde Sinop'a gelen 130 acente sahibi, Tarihi Cezaevi ve Müzesi'ni ziyaret etti. Burada müze hakkında rehberlerden bilgi alan heyet, daha sonra Tarihi Sinop Kalesi surlarını gezdi.

TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ercan Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür faaliyetlerin, kentlerin turizm potansiyelinin açığa çıkarılmasında son derece önemli olduğunu söyledi.

İç turizmin canlandırılmasına yönelik girişimler bulunduğuna işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Bu gezilerimizin amacı seyahat acentelerinin bölgedeki turizm potansiyellerini görerek, gelecek dönemlerde buralara turları planlamaları. Ülkemizde iç turizmin hareketlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Buna katkı sunulması noktasında geziler düzenliyoruz. Bodrum, Pamukkale ve Marmaris bölgesinden acenteler burada. Sinop'un tarihi mekanlarını gezdik ve gördük. Umarım faydalı olur."

Güler, geziye katılan seyahat acentelerinin bölgedeki turizm değerlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:55
  1. Ercan Güler
  2. Keşif gezileri
  3. Sinop
  4. TÜRSAB

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