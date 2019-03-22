Keşif gezileri kapsamında seyahat acenteleri Trabzon'da

TRABZON (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin (TÜRSAB), iç turizm pazarını hareketlendirmek, yeni destinasyonlar açılmasını sağlamak ve kültür turizmine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı keşif gezilerinin 5. ayağı olan Karadeniz Turu, Trabzon'dan devam etti.

Keşif gezileri kapsamında, Trabzon'a gelen 165 acente yetkilisi, ilk olarak Araklı ilçesindeki çay fabrikasını ziyaret ederek, çayın fabrikadan bardağa olan yolculuğunu izledi.

Ardından Trabzon'un Çaykara ilçesinde zengin bitki örtüsü ve manzarasıyla ünlü Uzungöl'ü ziyaret eden heyet, göl çevresini gezerek yöresel lezzetlerden tatma fırsatı buldu.

Şehir merkezinde de bir dizi ziyaretlerde bulunan acenteler, Ayasofya Cami, Boztepe ve Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti.

Atatürk Köşkü'nde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, Trabzon hasır ve kazaziye satışı yapılan stantları inceleyerek, yöreye özgü ürünlerden satın aldı.

- "Yapılan ziyaretler acenteler açısından önemli"

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretlerin TÜRSAB tarafından son iki aydır yapılan bir uygulama olduğunu söyledi.

Yapılan ziyaretlerin acenteler açısından önemli olduğuna dikkati çeken Kantarcı, "Uygulama kapsamında, doğudaki acenteler batıya, batıdaki acenteler doğuya, güneydekiler de kuzeye olmak üzere yaz sezonu öncesinde bölgelerdeki acenteleri bir araya getirerek gezdirmek, bölgeleri tanıtmak amaçlanmaktadır." dedi.

Kantarcı, Trabzon'a bu kapsamda Kuşadası, Adana, Hatay ve Mersin'den 165 acente yetkilisinin geldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Eş zamanlı olarak Ankara'ya da 135 acente indi. Onlar da Ankara, Safranbolu, Samsun ve devamında Ordu, Giresun, Trabzon yapacaklar. Bu gezilerin amacı yaz sezonu öncesinde bölgeleri tanıtmak, bölgedeki acenteleri birbirleriyle kaynaştırmaktır. Bu sayede Doğu ve Batı Karadeniz çalışmayan acentelerimizin hem bölgeyi tanımaları hem de yeni tur programları hakkında kafalarında bazı şeylerin şekillenmesi sağlanacaktır."

- Acenteler memnun

TÜRSAB Mersin Bölge Temsil Kurulu Başkanı Hakan Bayındır, TÜRSAB tarafından bu yıl ilk kez yapılan etkinliğin, iç pazarda kültür turlarını etkinleştirmek adına önemli olduğunu ifade etti.

Mersin bölgesinden 40 acente yetkilisinin kente geldiğini dile getiren Bayındır, "Trabzon'a ben daha önce gelmiştim ama grubumuzda hiç gelmeyen arkadaşlarımız var. Buradaki acentelerle görüşmelerini ve bölgeyi tanımalarını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB Hatay Bölge Temsil Kurulu Başkanı Reşat Mursaloğlu da etkinliğin önemine dikkati çekerek, "Etkinlik sayesinde inşallah arkadaşlarımız daha bir kaynaşma ortamında pazar bulma imkanına sahip olacak." dedi.

Adana Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Şirin, Trabzon'da verimli bir çalışma yapmayı planladıklarını vurguladı.



