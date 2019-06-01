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Keşfedilmemiş doğa harikaları göz kamaştırıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Gökçe köyünde bahar havası doğa şöleni oluşturdu, kartpostallık görüntüler göz kamaştırdı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
Keşfedilmemiş doğa harikaları göz kamaştırıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki Gökçe köyünde bahar havası doğa şöleni oluşturdu, kartpostallık görüntüler göz kamaştırdı.


Beytüşşebap ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökçe köyü karların erimesiyle birlikte açan çiçeklerle adeta renk şöleni oluşturdu. Doğasıyla görenleri hayran bıraktıran şirin köy keşfedilmeyi ve doğaseverleri ağırlamayı bekliyor. Birbirinden güzel fotoğraf kareleri sosyal medyada binler tarafından tıklanıyor. Erdal Timur adındaki bir doğa fotoğrafçısı ilkbahar aylarında köyünü fotoğraflayıp paylaşınca herkes tarafından paylaşılır oldu. Doğa fotoğrafçısı Timur, herkesi köyüne davet etti. Timur, "Yılın her vaktifotoğraf çekmek için uygun olan bu yörede bulunmak bir ayrıcalıktır. Biz fotoğrafçılar doğaya insana insanlığa en güzel bakış açıyla bakıyoruz, bu nedenle güzel kareler yakalıyoruz. Herkesi bu keşfedilmemiş cennete çağırıyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:32
  1. fotoğraf
  2. doğa

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