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Keşan'ın derdi hava kirliliği

Türkiye 2018 Yılı Hava Kirliliği raporunda, Keşan kükürt dioksit oranının çok yüksek olduğu yerleşim alanları arasında yer aldı.

14 Mart 2019 Perşembe 16:39
Keşan'ın derdi hava kirliliği

Edirne’nin Keşan ilçesinde, Türkiye 2018 Yılı Hava Kirliliği raporunda, Keşan kükürt dioksit oranının çok yüksek yerleşim alanları arasında kayıtlara geçti.

 

Konuyla ilgili Makine Yüksek Mühendisi Murat Dinç, yaşanan olumsuzluğun ana nedeninin kalitesiz kömür kullanılması olduğunu söyledi. Keşan’da doğal gaz kullanılan konut sayısının yaklaşık 10 bin olduğuna dikkat çeken Dinç, “Buna rağmen kükürt oranı çok yüksek. Keşan’ın yüzde 50’si kömür yakmaya devam ediyor. Bekli de doğal gaz kullanımına hiç geçmeyecek bir yüzde 20-yüzde 25 de konut ve işyeri var. Kalorifer kazanlarında yakılan kömürlerin belediye tarafından yapılan gerekli kontrolleri bu yıl yapılmayarak askıya alındı. Geçen sene yapılan bu kontroller artık yapılmıyor. Açıklanan rapor ile ortaya çıkan hava kirliliği; Keşan’da yakılan kömürün kalitesiz olması ve kömürün yakılması ile ilgili. 15 yıllık imar planlarının vermiş olduğu zafiyetle Keşan’da hava koridoru iyi olmamasından dolayı da bu durumdayız. Keşan yüzde 70 oranında doğalgaza geçsin, kalorifer kazanlarında ve sobalarda kalitesiz kömür yandığı sürece biz bu sıkıntıyı yaşayacağız” dedi.



“Hiçbir şey çocuklarımızın geleceğinden daha önemli değil”

 

Kükürt oranı az olan kömürün kullanılması gerektiğini dile getiren Murat Dinç, “Yapılan kontrollerde kükürt dioksit oranı Keşan’da yine çok yüksek çıkmış durumda ve bu nedenle, ilçemizde hava kirliliği yine en yüksek seviyelerde. Hiçbir şey çocuklarımızın geleceğinden daha önemli değil. Kalorisi yüksek, kükürt dioksit oranı az olan kömür kullanılmalıyız. Kalitesiz kömürün Keşan’a gelmesi bir şeklide engellenemiyor. Kömür denetim ve kontrollerin olmayışı, kendi kendimizi denetleyip kontrol etmeyeceğimiz anlamına gelmez. Denetimi vatandaş olarak kendimiz yapmalıyız.”

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:39
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