Keşan’daki kayıtlı işsiz sayısı 8 bini aştı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) kayıtlı işsiz sayısı 2018’de 8 bin 542 kişiye yükseldi.

2017 yılında İŞKUR’da kayıtlı olup iş arayan sayısı 5 bin 724 kişi iken 2018’de bu sayı 2 bin 818 kişi artarak, 8 bin 542 oldu.

Pasif olan işsiz sayısı ise 11 bin 580 kişi olarak belirlendi.

2018 yılı itibariyle İŞKUR’a 6 bin 952 kişi danışmanlık, 4 bin 61 kadın, bin 395 genç, 174 engelli, 772 kişi de uzun süreli iş başvurusunda bulundu.

İŞKUR’dan 845 kişiye danışmanlık hizmeti verilirken, 2018 yılı itibariyle İŞKUR tarafından Keşan’da, 40 eğitim kurumu ile birlikte toplamda 715 iş yeri ziyaret edildi.