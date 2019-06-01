Keşan’da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı Keşan’da Kadir Gecesi kutlandı, Sakal-ı Şerif Hersekzade Camii’nde ziyarete açıldı.

Keşan’da Kadir Gecesi kutlandı, Sakal-ı Şerif Hersekzade Camii’nde ziyarete açıldı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Keşan’da kutlandı. Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi idrak edilirken, Keşan’ın en eski camisi olan Hersekzade Camii’nde kılınan teravih namazının ardından Sakal-ı Şerif, ziyarete açıldı.

40 kat bohçaya sarılı Sakal-ı Şerif, dualar eşliğinde açılarak özel kutusunda vatandaşların ziyaretine çıkarıldı. Cami içerinde Sakal-ı Şerif’i görmek için kuyruk oluşturan vatandaşlar, Sakal-ı Şerif’i yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

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