0553 313 94 23

Keşan’da kaçak göçmen ve uyuşturucu operasyonları

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 13,61 gram bonzai, 1,72 gram eroin ve 15 adet hap ele geçirildi.

13 Mart 2019 Çarşamba 18:03
Keşan’da kaçak göçmen ve uyuşturucu operasyonları

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana yapılan çalışmalarda 13,61 gram bonzai, 1,72 gram eroin ve 15 adet hap ele geçirildi. Emniyet ekiplerince yapılan operasyonlarda toplam 631 kaçak göçmen yakalandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak 2019 tarihinden buyana yapılan Düzensiz Göçmen ve İnsan Kaçakçılığı suçlarıyla mücadele kapsamında 631 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, gerekli işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili 34 yakalama işlemi sonucunda, 39 organizatör“göçmen kaçakçılığı yapmak” suçundan yakalandı. Yakalanan organizatörlerden 22’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında ise ilçe genelinde yapılan denetimler devam etmekte olup, genel uygulama haricinde belirlenmiş olan yapılan denetim ve kontroller sonucunda 12 şahıs yakalandı ve 13,61 gram bonzai, 1,72 gram eroin ve 15 adet hap ele geçirildi.


Asayiş İnfaz Büro Amirliğinin İlçe genelinde aranması ve yakalaması olan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda; toplamda 100 şahıs yakalanarak gerekli iş ve işlemleriyle ilgili makama sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burdur’da kaçak içki operasyonu
    1. Burdur’da kaçak içki operasyonu
    2. GÜNCELLEME - Nijerya'da okul binası..
    3. ETSO’da istihdam seferberliği
    4. Boşanma aşamasında olduğu eşini..
    5. "Cumhur İttifakı Türk milletinin..
    6. Trakya Kalkınma Ajansı ve KTSO’dan..
    7. Mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
    8. Şakir Doğan'dan acı haber
    9. Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi..
    10. Yüksekova Belediyespor, 4-1 mağlup oldu
    11. Radyo A’da kök hücre bağışı konuşuldu
    12. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye..
    13. Suçunu itiraf eden cinayet zanlısı..
    14. Yaralı köpek tedavi altına alındı
    15. Hilmi Güler, 200’e yakın proje..
    16. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş..
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. KTSO 12. Meslek Komitesi toplandı
    19. Bolivya’da sel felaketi: en az 31 ölü
    20. Uyuşturucu haplarla yakalanan şahsa..
    21. AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
    22. Borsa günü yükselişle tamamladı
    23. Bunu yapan yandı! Cezası 8 bin 821 lira
    24. Salih Uçan'ın takımı Empoli'ye yeni..
    25. Serbest piyasada altın fiyatları
    26. Müdür Bilge’nin 14 Mart Dünya Böbrek..
    27. Edirne’de ‘100 Yaş Üstü Eserler’..
    28. Karadeniz'de roket ve füze atışı..
    29. ESOGÜ’de glokom farkındalık etkinliği..
    30. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta