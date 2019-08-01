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Keşan’da, 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

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01 Ağustos 2019 Perşembe 18:02
Keşan’da, 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

Edirne Keşan’da, 21 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, uyuşturucu madde satan 19 kişi gözaltına alındı


Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, “Uyuşturucu Madde Ticareti” yapan şahıslara yönelik olarak Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği çalışmalarda; H.B, A.A, A.D, O.D, S.K, U.K, H.Y, A.G, Y.Y, Ö.D, G.Y, M.D, M. P, S.D, E.D, S.A, S.Ç, M.K, K.P, H.K, İ.K isimli şahısların, “içici” tabir edilen şahsa uyuşturucu madde sattıklarını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şahıslardan uyuşturucu madde satın alan içici şahıslardan toplam 50 Adet Ecstasy hap, 0,81 gram gelen sukunk maddesi, 151,1 gram gelen Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 25,11 gram gelen eroin maddesi ele geçirdi. Ekipler, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü sabahın ilk ışıklarıyla Keşan’da 21 adreste eş zamanlı başlattıkları operasyonda, 19 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin ikametlerinde yapılan ve eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda; 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve şarjörü, 1 adet av tüfeği,1 adet 12’lik av tüfeği, 8 adet fişek, 1 adet kuru-sıkı tabanca 1 adet şarjörü ve 3 adet mermisi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 90 adet kilitli poşet, 13 adet kağıt parçaları, 35 adet ganyan kartı, uyuşturucu içerken kullanılan “şaşal” tabir edilen düzenek, 1 fişek halinde daralı ağırlığı 1,54 gram gelen kenevir tohumu, 1 adet sigara jelatini içerisinde ecstasy maddesi tozu olduğu değerlendirilen daralı ağırlığı 0,98 gram gelen toz madde, toplam 5 fişek halinde 3,65 gram gelen skunk maddesi, toplam daralı ağırlığı 120,29 gram gelen sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 18:02
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