0553 313 94 23

Kerry açıkladı: Katil Esed'den terör devleti İsrail'e teklif!

Beşşar Esed'in terör devleti İsrail'le barış görüşmeleri yapmak için eski ABD Başkanı Barack Obama'ya gizli bir mektup gönderdiği ortaya çıktı

04 Eylül 2018 Salı 22:36
Kerry açıkladı: Katil Esed'den terör devleti İsrail'e teklif!

Beşşar Esed'in, İsrail'le barış görüşmeleri yapmak amacıyla eski ABD Başkanı Barack Obama'ya gizli bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry anılarını kaleme aldığı "Her gün Ekstradır" adlı kitapta, 2010 yılında Esed'in İsrail ile barış görüşmelerine aracılık yapması için Başkan Obama'dan yardım istediğini belirtti.

Kerry kitabında, Esed'in Obama'ya, "İsrail'in 1967'deki savaşın ardından işgal ettiği Golan Tepeleri'ni Suriye'ye devretmesi halinde Suriye rejiminin bazı adımlar atmaya hazır olduğunu ilettiğini" yazdı.

Esed'in mektubunu terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla da paylaştığını da yazan Kerry, Netanyahu'nun Esed'in önerisine "şaşırdığını" belirtti.

Kitapta, Esed'in mektubunun ardından 2011'in ilk aylarına kadar ABD'nin ara buluculuğunda "İsrail ile Suriye rejimi yetkilileri arasında müzakereler yapıldığı" ancak bu müzakerelerde ilerleme olmadığı kaydedildi.

Esed'in Suriye ile İsrail arasında barış sağlanması için önceki yıllarda yapılan girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen Tel Aviv yönetimiyle anlaşma konusunda istekli olduğunu da yazan Kerry, Washington yönetiminin görüşmeler için ciddiyetini ölçmek amacıyla Esed'den "Suriye rejiminin Hizbullah'a silah sağlamaya son vermesi gibi bazı güven artırıcı önlemler" almasını istediğini ancak Esed'in "verdiği sözleri tutmadığını" ifade etti.

Esed rejiminin Suriye'de yaptığı katliamlara da değinen ve Beşşar Esed'i hedef alan Kerry, kitapta şu ifadeleri kullandı:

"Dört metre uzağınızda otururken yüzünüze karşı yalan söyleyebilen bir adam kendi halkını ölüme gönderdikten sonra dünyaya da kolayca yalan söyleyebilir."

Kerry ayrıca, Suriye'yi Obama yönetiminin arkasında bıraktığı "açık yara" olarak nitelerken, Suriye meselesini her gün düşündüğüne kitabında yer verdi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:36
  1. Barack Obama
  2. Beşşar Esed
  3. John Kerry
  4. Netanyahu
  5. terör devleti İsrail
  6. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiyopya'daki heyelanda 12 kişi öldü
    1. Etiyopya'daki heyelanda 12 kişi öldü
    2. Fatih Terim taraftarlara teşekkür etti!
    3. Sabri Balaman: İstanbul adayı eşittir..
    4. Fabian'dan bomba çıkış: Fenerbahçe..
    5. İyi Parti'de istifalar sürüyor! Bir..
    6. Babel'in dudak uçuklatan istediğini..
    7. 9 yaşındaki çocuk, evlerine gelen..
    8. BMGK'dan Trump kararı!
    9. Şenol Güneş UEFA toplantısına katıldı
    10. Tümer Metin'den dikkat çeken..
    11. ABD seçimler konusunda kaygılı!
    12. Kerry açıkladı: Katil Esed'den terör..
    13. Kan donduran vicdansızlık! Çöpte bebek..
    14. Ali Koç'a Cocu'yu öneren isimler belli..
    15. BMGK İdlib kararını açıkladı!
    16. Mustafa Cengiz sert çıktı:..
    17. Rusya'dan İsrail'e saldırı tepkisi!
    18. Bakan Ziya Selçuk'tan ezber bozan..
    19. Şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik..
    20. Gebelikte aşerme neden olur?
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti