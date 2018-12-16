'Kermes' ile ilgili bu detayı biliyor muydunuz?

Zaman zaman hayır için birçok yerde kurulan kermeslerle ilgili ilginç bir hikaye ortaya çıktı. Bir gün bir papaza ‘Kermesimize davetlisiniz’ diye mektup gönderdiğini söyleyen vatandaş, papazdan aldığı cevabı paylaştı. Papazın kendisini ‘Beni bizim din literatürümüzde davet etmişsiniz’ dediğini aktardı. Papazın ne demek istediği ilk aşamada anlamadığını söyleyen vatandaş, ‘kermes’ ifadesinin Hıristiyanlara ait bir kavram olduğunu ifade ederek, ülkemizde bu ifadenin kullanılmaması gerektiğini söyledi.