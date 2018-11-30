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''Kerkük'ün Türk yatırımlarına ihtiyacı var''

Kerkük Valisi Rakan Said:"Kentin en eski tarihi yerlerinden birinin (Kayseri Çarşısı) yanmasının hemen ardından dost ve komşu ülke Türkiye'yi yanımızda görmek mutluluk verici""Türk Hava Yolları'ndan Kerkük Havaalanı'na sefer başlatmasını istiyoruz. Dünyaya Türkiye'nin kapısından açılmayı arzu ediyoruz"

30 Kasım 2018 Cuma 20:50
''Kerkük'ün Türk yatırımlarına ihtiyacı var''

KERKÜK (AA) - Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük kenti Valisi Rakan Said, Kerkük'ün Türk yatırımcılara ihtiyacı olduğunu söyledi.

Kerkük Valisi Said, birkaç gün önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda incelemelerde bulunan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'dan "Türkiye'nin kentteki yatırımlarını artırmasını" istedi.

Valilik binasında basına açıklamalarda bulunan Said, "Kentin en eski tarihi yerlerinden birinin yanmasının hemen ardından dost ve komşu ülke Türkiye'yi yanımızda görmek mutluluk verici. Türkiye'yi esnafımızın ve bizim yanımızda görmek oldukça önemli ve anlamlı." dedi.

"Kerkük'ün Türk yatırımlarına ihtiyacı var." diyen Said, ''Türk Hava Yolları'ndan Kerkük Havaalanı'na sefer başlatmasını istiyoruz. Dünyaya Türkiye'nin kapısından açılmayı arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin birçok alanda yardım ve desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Said, "Türkiye'ye vize başvuru kolaylığı için Kerkük'te bir büro açılması ve hastalarımızı tedavi için Türkiye'ye gönderebilmemiz bizim için şu aşamada en acil ihtiyaçlar.'' ifadelerini kullandı.

Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Irak'ın Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmiş, 67 kuyumcu dükkanındaki yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki altın da erimişti.













Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 20:50
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  3. Kerkük

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