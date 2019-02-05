Kerkük'ün güvenliği el değiştirdi

KERKÜK (AA) - Irak Başbakanlığına bağlı 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Kerkük'te güvenliği sağlamaya başladı.

Irak 61. Tugay Özel Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Kerim Temimi, basına yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezinin güvenliğini, bir yıldan bu yana bu görevi yürüten TerörleMücadele Polis Gücü 2'nci Tümen Komutanlığından devraldıklarını söyledi.

Görevi layıkıyla yerine getireceklerini ifade eden Temimi, ''Önceliğimiz, kentin güvenliği ve polis birimlerine destek olmak. Buradaki tüm kesimlerin ve vatandaşların huzurunu sağlamaya geldik.'' dedi.

Temimi, son bir yılda Kerkük'te sağlanan istikrarın sürmesini hedeflediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Kent merkezinde başta polis, trafik polisi ve diğer önemli birimlere destek olmak bizim önceliğimiz. Daha önce ülkenin başka bölgelerinde yaptığımız görevlerde elde ettiğimiz başarının örneğini Kerkük'te de gerçekleştireceğimize inanıyorum. İstikrarın sürmesi de ana görevlerimizden."

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından 23 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Adil Abdulmehdi'nin kararıyla 61'inci Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının, Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücü'nden devralacağı bildirilmişti.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

