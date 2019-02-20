Kerkük'ü "ortak güç" koruyacak Kerkük'ü ordu, yerel polis ve Haşdi Şabi koruyacak

BAĞDAT (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde güvenliği ordu, yerel polis ve Haşdi Şabi'den oluşacak "ortak gücün" koruyacağı bildirildi. Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, yaptığı basın açıklamasında, Kerkük için yeni güvenlik planı hazırladıklarını belirterek, kentin korunmasında ordu ve yerel polis güçlerinin yanında Haşdi Şabi'nin de (Türkmen Gücü) yer alacağını ifade etti. Harbiye, söz konusu güvenlik planının yakın zamanda hayata geçirileceğini kaydetti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Peşmerge güçlerinin, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere yeniden geri döneceği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayı Bağdat ve Erbil doğrulamamıştı. Irak Başbakanlığına bağlı 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, 5 Şubat'ta Kerkük'te güvenliği sağlamaya başlamıştı.

Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

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