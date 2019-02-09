"Kerkük'ü federal güçler korumaya devam etmeli"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent valisi Rakan Said, bir yıldan beri kentin güvenliğini tek başına sağlayan merkezi Bağdat hükümetine bağlı federal güçlerin görevlerini sürdürmesini istediklerini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönme iddialarından rahatsız olduklarını belirtti.



Üyesi olduğu Kerkük Arap Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen Vali Said, ''Kerkük'ün güvenliğini merkezi hükümete bağlı federal güçler sağlamaya devam etmeli.'' ifadesini kullandı.

Yaklaşık bir yıldan beri kentin güvenliğini sağlayan federal güçlerin görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiklerine dikkat çeken Said, ''Bir yıldan beri Kerkük'te adam öldürme ve faili meçhul olayları kalmadı. Biz burada görev yapan güçten memnunuz.'' diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge'nin Kerkük'e geri dönme iddialarından rahatsız olduklarını aktaran Said, "Bu iddialar asılsızdır ve bunu ortaya atan kesimler Kerkük'ün istikrarını istemeyen taraflar." dedi.

- ''Kerkük'ün güneyinde operasyon başlatılacak''

Kerkük'ün güneyinde zaman zaman saldırılar düzenleyen terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılacağı bilgisini veren Said, Kerkük'ün güneyi ile Salahaddin il sınırı arasına Bağdat'tan sevk edilecek bir askeri tugay ve bölgeye yeni sevk edilen Irak Ordusu 14. Tugay ile ortak bir operasyon düzenleyeceklerini söyledi.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) ait Peşmerge ve Asayiş güçleri tarafından 2003-2017 yılları arasında yargı izni olmadan alıkonulan binlerce Arap kökenli insanın serbest bırakılması konusunda da Kürt siyasi partilerle yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirten Said, önümüzdeki günlerde yasa dışı işlere karışmayan bir grup insanın serbest bırakılacağını bildirdi.



Irak'ta son dönemde Peşmerge güçlerinin yeniden Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere geri getirileceği iddia ediliyordu.



Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.





