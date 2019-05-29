0553 313 94 23

“Kerkük’ten Samsun’a İrfan-i Türküler”

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen KYK’da iftar saati programı ile “Kerkük’ten Samsun’a İrfan-i Türküler” isimli konser verildi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:27
“Kerkük’ten Samsun’a İrfan-i Türküler”

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen KYK’da iftar saati programı ile “Kerkük’ten Samsun’a İrfan-i Türküler” isimli konser verildi.


Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü “KYK’da İftar Saati” isimli projesi ile bu sezonki etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.Bu kapsamda Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen KYK’da iftar saati programı ile “Kerkük’ten Samsun’a İrfan-i Türküler” isimli konser verildi. Konser ile yurt öğrencilerine geniş bir coğrafyanın müzikal tatlarını aynı potada eritilen bir gece yaşatıldı.



Türk tarihi anlatıldı


Projenin öne çıkan isimleri arasında bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında Türkiye’yi başarıyla temsil eden solistler ve aynı zamanda kendine özgü bir kanun tekniğiyle Türk halk müziğine farklı yaklaşımlar getiren Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Şef Turgay Coşkun yer aldı. Projede Türk tarihinin Mezopotamya ve Anadolu coğrafyasındaki kahramanlıkları, sevgileri, yiğitlikleri, inançları, acıları, toplumsal yas ve sevinçlerini konu alan türküler yanı sıra müzik ile pekiştirildi. Gecede Kerkük’ten Türkiye’ye kadar oluşan müzik kardeşliği varyantlarıyla ele alınıp, gelecek kuşakların bu kültürü yaşamasına ve yaşatmasına yardımcı olmasının düşünüldüğü bir konser sunuldu.


Konserde, irfan türküleri harmanlayıp Kerkük’ten Samsun’a kardeş şehir olan Anadolu ve özellikle Kerkük’ün duyulmamış tasavvufi türkülerini dinleyiciye sunuldu. Ayrıca,geleneksel icranın eşliğinde düzenleme yapılarak modern hale getirilen türkü, ilahi, hoyrat ve gazel isimli eserler de seslendirildi. Programa ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu katıldı

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:27
  1. konser
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82 kez dolaştı
    1. Ordu’da 112 ambulansları, dünyayı 82..
    2. KO-MEK resim yarışması sonuçlandı
    3. Sarıgöl Devlet Hastanesinde iftar..
    4. Asya borsaları
    5. Başkale’de 90 kaçak göçmen yakalandı
    6. Rektör Çomaklı, basın mensuplarıyla..
    7. Karşıyaka Çarşı’da dev iftar buluşması
    8. Uyuşturucu satıcılarına ceza yağdı
    9. Kayıp çocuğun sulama kanalında cesedi..
    10. Ebru ve babası için uygun donör halen..
    11. Dışişleri Bakanlığı Solingen’de evleri..
    12. ASELSAN'dan "su altında" yeni ihracat
    13. ‘Zeki’ ismini verip dostum dediği..
    14. Dilek ebe çadırlarda şifa dağıtıyor
    15. E-5’te zincirleme kaza: 5 araç..
    16. Yeni askerlik sistemiyle ilgili yeni..
    17. Dr. Ergenç, Viyana’da hastalarıyla..
    18. Kayıp 12 yaşındaki çocuğun cesedi..
    19. 2018-2019 sezonu hakem istatistikleri
    20. Her yıl sadece 15 gün görülebiliyor
    21. Ulukışla Adliyesi Yazı İşleri eski..
    22. Halkbank'ta Alperay Demirciler ile..
    23. Diyarbakır’da gazeteciler iftar..
    24. Ahırda yalnız kalan ineğe aynalı terapi
    25. Savcılık ve emniyet harekete geçti! 8..
    26. ABD’de kasırga bilançosu: 1 ölü, 130..
    27. Pençe Harekatı’nda kara destek..
    28. Irak’tan Türkiye’ye kritik ziyaret
    29. Salihli Kaymakamı, İstanbul Vali..
    30. "Sosyal denge tazminatı" sözleşmesi..
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Ahmet Davutoğlu 'Parti kuracak mısınız?' sorusuna cevap verdi
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum
    Merkel itiraf etti: Elimiz mahkum