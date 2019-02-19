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Kerkük’ten Erzurum’a teşekkür

11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Güneş Vakfı tarafından Erzurum’dadüzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni tüm Türk Dünyasında olduğu gibi Kerkuk’te de büyük ilgi ile karşılandı.

19 Şubat 2019 Salı 09:09
Kerkük’ten Erzurum’a teşekkür

11-13 Ekim 2018 tarihleri arasında Güneş Vakfı tarafından Erzurum’dadüzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni tüm Türk Dünyasında olduğu gibi Kerkuk’te de büyük ilgi ile karşılandı.


Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın telekonferans ile Türk Dünyası Türkmen lideri Ersad Salihi ile yaptığı konuşmada "Türkiye olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız. İnşallah gök bayrak al bayrak ile bir gün birleşecek" söylemi Ersad Salihi’yi duygulandırmıştı. Bu sözlerin üzerine deErsad Salihi, "Yapmış olduğunuz programlarla ve faaliyetlerle her daim bizlerin yanında oldunuz. Bizlerde sizin gibi insanların yanımızda olduğunu görünce güç alıyor, birliğimizin ve dirliğimizin son nefesimize kadar süreceğinden emin oluyoruz." dedi.


Bu gelişen olaylar sonucunda Erzurum’da düzenlenen Türk Dünyası Kültür ve Spor Şöleni, Kerkük’te yayınlanan Türkmeneli Dergisi’nde yer alarak Erzurum’a ve Güneş Vakfı’na teşekkür edildi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 09:09
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