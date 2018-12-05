THY- Euroleague
0553 313 94 23

Kerkük'ten Ceyhan'a 261 bin varil petrol ihraç edildi

Irak'ın Kerkük vilayetindeki kuyulardan geçen ayın yarısından itibaren 261 bin varil ham petrol, boru hattıyla Ceyhan Limanı'na taşındı

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28
Kerkük'ten Ceyhan'a 261 bin varil petrol ihraç edildi

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanlığı, geçen ay Kerkük'teki kuyulardan çıkarılan 261 bin varil ham petrolün boru hattıyla Türkiye üzerinden ihraç edildiğini açıkladı.

Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı içinde ülke genelindeki kuyulardan çıkarılan toplam 101 milyon 156 bin varil petrolün yurt dışına gönderildiğini belirtti.

Cihad, yaklaşık 100 milyon 895 bin varil petrolün güney ve orta bölgedeki kuyulardan çıkarılıp Basra'daki liman üzerinden, 261 bin varil petrolün ise boru hattıyla Ceyhan Limanı'na ihraç edildiğini aktardı.

Bakanlık Sözcüsü, günlük ihracatın geçen ay 3 milyon 372 bin varil petrol civarında olduğu ve toplamda 6 milyar 179 milyon dolarlık gelir elde edildiği bilgisini paylaştı.

Irak merkezi hükümeti, 16 Kasım'da Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yaşanan ihtilaflar nedeniyle 1 yıldır askıda olan Kerkük petrolünün tekrar Ceyhan Limanı'na sevk edilmeye başlandığını duyurmuştu.



Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:28
  1. Ceyhan
  2. Irak
  3. petrol

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail askerlerinin yaraladığı küçük ressam kara kalemini elinden bırakmıyor
    1. İsrail askerlerinin yaraladığı küçük..
    2. Engelli öğrenciler şehirlerini türkü..
    3. Dondurucuda beklerler fakat...
    4. "Cumhur İttifakı'na saygılıyız"
    5. Türkiye Maarif Vakfının Tanzanya'daki..
    6. Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2..
    7. NN Hayat ve Emeklilik yeni genel..
    8. Oh bee.. katkısız matkısız
    9. Basra'daki "sarı yelekliler"..
    10. Doğum sonrası sendromu
    11. Kremlin INF tartışmasında ABD'yi..
    12. Derecik'e "ilçe seçim kurulu" kurulacak
    13. Türkiye'nin en büyüğü! Bir yıl erken..
    14. “Bir garip ölmüş diyeler’’
    15. "Global Türk markaları oluşturulmalı"
    16. Ek yerleştirmeyle 126 bin kişi..
    17. Beyoğlu'ndaki hizmetler "cepte"
    18. Savcı Berk, Avcı’ya 100 bin TL’lik..
    19. Hemşerim, memleket nire?
    20. Avcı mağduru iki orgeneral ifade verdi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir
    Fatin Dağıstanlı: AK Parti'nin son seçimi olabilir