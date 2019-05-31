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Kerkük'teki saldırıları düzenleyen terör örgütü belli oldu

Irak'ın Kerkük vilayetinde düzenlenen peş peşe saldırıların terör örgütü DAEŞ tarafından düzenlendiği bildirildi.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:32
Kerkük'teki saldırıları düzenleyen terör örgütü belli oldu

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırının terör örgütü DAEŞ tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

AA muhabirine konuşan Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, DAEŞ militanlarının kentin güneyinde başlatılan operasyona karşı saldırı düzenlediğini söyledi.

Kerkük'ün güneyinde üç gün önce başlatılan geniş çaplı operasyonun devam ettiğine dikkati çeken Harbiye, ''DAEŞ intikamını kent merkezindeki sivillerden alıyor.'' ifadelerini kullandı.

Operasyonlara karşı direnemeyen DAEŞ'in kent merkezinde güvenlik ihlali yapacağını beklemediklerini dile getiren Harbiye, örgütün, çöp tenekeleri ve yol kenarlarına yerleştirdiği bombalarla sivilleri hedef aldığını vurguladı. 

Sivillerin tekrar bu tür saldırılarla karşı karşıya kalmamaları için bayrama kadar ciddi tedbirlerin alınacağını ve özel güvenlik planı hazırladıklarını bildiren Harbiye, kent merkezindeki tüm güvenlik güçlerini seferber ettiklerini aktardı.

4 ölü 15 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda meydana gelen 6 bombalı saldırı sonucu 4 kişi ölmüş, 15 kişi de yaralanmıştı.

DAEŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, Aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

Terör örgütü DAEŞ'in kent merkezlerindeki saldırı tehdidi en aza indirilmesine rağmen örgüt kırsal bölgelerde zaman zaman eylemler gerçekleştirmeye devam ediyor. 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:32
  1. Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye
  2. Kerkük
  3. Kerkük saldırı
  4. DAEŞ

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