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Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti

27 Kasım 2018 Salı 11:06
Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın söndürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bulunan tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece geç saatlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

Kerkük İtfaiye Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kays Kerküklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Tarihi çarşıda çıkan yangın 6 saat sonra söndürüldü.'' dedi.

Tarihi çarşının tamamen yandığını belirten Kerküklü, ''Çarşıda kozmetik ve giyim malzemelerinin çok olması nedeniyle yangının söndürülmesi uzun zaman aldı.'' diye konuştu.

Kerküklü ayrıca söndürme çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını ve hasar tespit çalışmaları yapıldığını aktardı.

Öte yandan Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda çıkan yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Yıldız, resmi Twitter sayfaından yaptığı paylaşımda, "Kerkük'teki Kayseri Çarşısı'nda bu gece çıkan yangın nedeniyle üzüntülerimi bildiriyor; tüm esnafa ve Kerkük halkına geçmiş olsun dileklerini gönderiyorum. Can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir." ifadelerini kullandı.

Iraklı yetkililerden konuyla ilgili bilgi aldığını aktaran Yıldız, Türkiye'nin her türlü desteğe hazır olduğunu dile getirdi.

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı.









Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:06
  1. Irak
  2. Kayseri çarşısı
  3. Kerkük
  4. söndürüldü
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