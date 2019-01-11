0553 313 94 23

Kerkük'teki bayrak krizi devam ediyor

- Terörle Mücadele Polis Gücü'nün, IKBY bayraklarının indirilmesi için tanıdığı mühlet sona erdi - KYB Kerkük'teki parti binalarına asılan IKBY bayraklarını indirmeyi reddediyor

11 Ocak 2019 Cuma 21:11
Kerkük'teki bayrak krizi devam ediyor

ERBİL (AA) - Irak merkezi hükümetine bağlı Terör Mücadele Polis Gücü'nün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayraklarının indirilmesi için dün verdiği 24 saatlik süre dolarken Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ise bayrakları indirmeyi reddediyor.

KYB kendilerine tanınan mühletin sona ermesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, IKBY bayrağının Kerkük'te asılması krizinin, Irak Federal Mahkemesine taşındığı belirtilerek, "Mahkeme kararı olmadan hiçbir çözümü kabul etmiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kerkük'te KYB'nin parti ve teşkilat binası olmak üzere iki binada IKBY bayraklarının asılı kalacağı ifade edilen açıklamada, kentteki herhangi bir yere bayrak asılmasının sorumluluğunun da KYB'de olmayacağı kaydedildi.

- KYB'nin parti binalarına bayrak asması

Süleymaniye merkezli KYB, 9 Ocak'ta Kerkük kent merkezinde bulunan ve bir yıldan uzun süredir indirdiği IKBY bayraklarını yeniden astı.

Bayrakların asıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan KYB, Kerkük'ün tartışmalı bölgeler arasında yer aldığını ve bayrak asma hakkının olduğunu savunmuştu.

Gelişmenin hemen ardından güvenlik güçleri sokak ve caddelere asılan IKBY bayraklarını indirirken, parti binasına asılanlara ise dokunmadı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, KYB'nin, Kerkük'teki parti binalarına IKBY bayrağı asmasına karşı olduğunu belirterek, kentin IKBY'nin sınırları içerisinde yer almadığını söylemişti.

Irak merkezi hükümetine bağlı Terörle Mücadele Polis Gücü, KYB'ye, IKBY bayraklarının indirilmesi için dün 24 saat mühlet vermişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:11
  1. Bayrak
  2. IKBY
  3. Kerkük
  4. KYB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    100 okul yaptıracak 100 hayırsever aranıyor1
    1. 100 okul yaptıracak 100 hayırsever..
    2. "Ankara'yı birlikte yöneteceğiz"
    3. Makedonya Meclisi isim değişikliğini..
    4. Türk Telekom'da yönetim kurulu..
    5. Almanya'da olumsuz hava koşulları: 3..
    6. Hırsızlık zanlıları özel ekip..
    7. Şanlıurfa'da sigara izmariti yüzünden..
    8. Meclis onayladı... Ülkenin adı değişti!
    9. Voleybol: Efeler Ligi
    10. Elazığ merkezli yasa dışı bahis..
    11. Pompeo Türkiye'nin operasyonu öncesi..
    12. MKE Ankaragücü'nde Mustafa Kaplan'a..
    13. Huawei'ye bir şok da Polonya'dan!..
    14. Kerkük'teki bayrak krizi devam ediyor
    15. Tank Palet Fabrikası'nın..
    16. Kedisini postayla barınağa yollayan..
    17. Amerikan dergisinden ABD'deki FETÖ..
    18. Bahreyn Kralı, Pompeo ile bölgesel..
    19. Sivas'ta bir öğretmen vaşak görüntüledi
    20. Makedonya Meclisi, ülkenin adının..
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Rus uzmandan flaş Türkiye açıklaması: Başarısız olacak
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    Çakal Carlos yazdı! 'Türkiye'ye Amerikan Tuzağı'
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    “Suriye’ye giremedim, Hüsnü Mahalli ‘Beni niye aramadın?’ dedi”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O ismin tüm mal varlığı donduruldu
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!

    Günün Karikatürü

    12 Ocak 2019
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti
    Rusya'dan skandal! Harekat öncesi rengini belli etti