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Kerkük'te yine oy sandıklarını hedef aldılar

Kerkük'te seçimden sonra ortalık durulmuyor. Oyların tekrar sayılması kararının ardından oy sandıklarına yönelik saldırı ilk yangın çıkartılması yönünde olmuştu, oy sandıklarının bulunduğu depoya bombalı saldırı düzenlendi.

01 Temmuz 2018 Pazar 10:14
Kerkük'te yine oy sandıklarını hedef aldılar

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil yaptığı açıklamada, kentin Bağdat Yolu semtinde 12 Mayıs'taki genel seçimlerde kullanılan oyların sandıklar içinde muhafaza edildiği depoya bombalı araçla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıyı bir intihar eylemcisinin gerçekleştirildiğini dile getiren Kamil, bomba yüklü aracın deponun girişinde patlaması sonucu 4'ü sivil, 15'i güvenlik görevlisi toplam 19 kişinin yaralandığını aktardı.

''SANDIKLAR ZARAR GÖRMEDİ''

Park halindeki 10 aracın da yanarak hurdaya döndüğü bilgisini veren Kamil, "Saldırının amacı depodaki seçim sandıklarıydı, ancak sandıklar herhangi bir zarar görmedi." dedi.

Kamil ayrıca, Kerkük'ün farklı bölgelerinde gece iki bombalı saldırı daha düzenlendiğini, uzaktan kumanda ile gerçekleştirilen saldırılarda can kaybı olmadığını kaydetti.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü.

Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 10:14
  1. Irak
  2. Kerkük
  3. Bağdat Yolu
  4. oy sandıkları
  5. bombalı saldırı

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