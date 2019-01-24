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Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı'nın anahtarı Haziran'da esnafa verilecek

Restorasyon Uzman Mühendisi Abdulkadir Pekşen:- "Çarşının özgün yapısını, görüntüsünü, niteliğini ve özelliklerini bozmayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz"

24 Ocak 2019 Perşembe 15:19
Kerkük'te yanan Kayseri Çarşısı'nın anahtarı Haziran'da esnafa verilecek

KERKÜK (AA) - ALİ MUKARREM GARİP - Irak'ın Kerkük kentinde 26 Kasım 2018'de yanarak kullanılamaz hale gelen Osmanlı mirası Kayseri Çarşısı'nın haziran ayının sonunda Kerkük esnafına teslim edileceği belirtildi.

Kayseri Çarşısı'nın restorasyonunu yapan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, ikinci etap çalışmalarının başladığını ve en geç haziran ayının sonunda restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'teki tarihi çarşının aslına uygun, teknolojik gelişmeleri uygulayarak Kerkük halkına yakışır bir şekilde çalışma yaptıklarını, haziran ayının sonunda çarşıyı esnafa teslim etmeyi planladıklarını söyledi.

Tarihi çarşının eski günlerine dönmesi ve güzel bir çalışma olması için proje çalışmalarını başlattıklarını aktaran Esmer, işin ikinci aşaması olan tesisat, mekanik ve elektrik projelerini uygulamaya başladıklarının bilgisini verdi.

Çarşı esnafının restorasyonun bir an önce bitmesini istediklerini aktaran Esmer, esnafa, bu yerin tarihi Osmanlı bir yapı olduğunu, ortaya güzel bir işin çıkmasının gerektiğini ve çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yapıldığı bilgisini verdiklerini belirtti.

Yapıya hasar veren tahribatları gidermeye yönelik güçlendirme çalışmalarını başlattıklarını dile getiren Restorasyon Uzman Mühendisi Abdulkadir Pekşen, çarşının zemin kotlarını tespit etmeye yönelik araştırmanın yanı sıra elektrik, mekanik ve tesisat projeleriyle ilgili aplikasyon çalışmalarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

- ''Özgün yapı bozulmadan planlarımızı gerçekleştiriyoruz''

Günümüz yaşantısının vazgeçilmezi olan internet, televizyon, güvenlik kamerası ve yangın söndürme tesisatının standartlara uygun şekilde döşenmesi için çalışma yaptıklarını aktaran Pekşen, ''Çarşının özgün yapısını, görüntüsünü, niteliğini ve özelliklerini bozmayacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım 2018'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı için 7 Aralık'ta enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 15:19
  1. Kayseri çarşısı
  2. Kerkük

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