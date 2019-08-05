Kerkük'te uyuşturucu operasyonu
Irak'ın Kerkük kentinde şüpheli bir adrese düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:56
KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde uyuşturucu kaçakçılarına düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kent merkezinde şüpheli bir adrese düzenlenen operasyonda 7 kişilik uyuşturucu çetesi çökertildi.'' dedi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin mahkemeye sevk edildiğini belirten Kemal, bu operasyonla gençleri zehirlemeyi hedefleyen bir uyuşturucu çetesini çökertmeyi başardıklarını ifade etti.
Kerkük polisinin gençlerin zehirlenmesine izin vermeyeceğini vurgulayan Kemal, bu kapsamda kent merkezinde inceleme ve araştırmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.
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